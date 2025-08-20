오세훈 ‘규제혁신365프로젝트’ 발표

[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장이 건축 규제 카르텔을 언급하며, 제도 개선을 예고했다.

오세훈 서울시장이 20일 시청에서 ‘규제혁신365프로젝트’ 발표에 앞서 “관청에서 요구하는 조건을 충족해서 일하는 과정에서 견고한 이해관계, 집단 카르텔이 음으로 양으로 작동하는 시스템이 있다는 하소연을 건설 민원인으로 부터 들었다”고 말했다. 그는 “낯이 뜨거워졌다”는 말을 덧붙이기도 했다.

부연 설명에 나선 정상훈 기조실장은 오 시장과 카르텔과 관련 “다양하게 발생하는 규제에 대해 지금 언급되고 있는데 심의 절차에 위원 절차, 지침까지 전체적으로 보려고 하고 있다”며 “법령에 나와 있지 않거나 법령에 추상적으로 나와 있는 것도 관심을 갖고 보고 있다”고 말했다.

오 시장이 아날 발표한 규제혁신365프로젝트는 서울형 민생규제 샌드박스 도입과, 규제발굴 단 운영 등을 담고 있다. 먼저 시는 신산업‧민생경제 등 서울경제 성장에 핵심적인 역할을 하는 산업에 ‘서울형 민생규제 샌드박스’를 도입하기로 했다. 이를 위해 시는 ‘규제개혁위원회 설치 및 운영 조례’를 ‘서울특별시 규제개혁 기본조례’로 확대·개편하고 규제 개념, 서울형 민생규제 샌드박스 등 관련 사업 근거, 전문가 규제 자문심사단 운영 등 규제혁신과 관련된 주요 내용을 반영한다. 규제샌드박스는 사업자가 신기술을 활용한 새로운 제품과 서비스를 일정 조건하에서 시장에 우선 출시해 시험·검증할 수 있도록 현행 규제의 전부나 일부를 적용하지 않는 것을 말한다. 이 과정에서 수집된 데이터를 토대로 규제를 개선한다.

9월부터는 시민 200명으로 구성된 ‘규제발굴단’ 운영을 시작한다. 시민 일상 속 불편과 불합리한 규제를 찾아, 서울시 시민참여플랫폼인 ‘상상대로서울’에 수시로 제안하는 역할을 한다. 규제발굴단의 제안은 관련 부서와 전문가가 검토한다. 대한건축사협회, 소상공인 연합회 등 직능단체 200여개와도 정기 간담회를 개최한다. 의견 상시 수렴 창구인 ‘직능단체 규제혁신 핫라인’도 개설한다.

이 외에도 서울시 자치법규에 등록된 772건의 규제를 전수조사해 불필요하거나 과도한 규제는 폐지, 간소화한다. 일부 규제의 경우 ‘원칙적으로 허용하되 예외적으로만 금지’하는 네거티브 규제 방식으로 전환하는 방안도 검토한다. 인허가 등 규제 개연성이 높은 건축분야 등 서울시 주요 지침에 대해서도 전수 조사한다.