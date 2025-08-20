압색 영장 기한 20일…“모두 힘 모아 저지” “영장 자체가 부적합” “초법적 과잉수사” “대전시 인구 버금가는 120만명 확인하려”

[헤럴드경제=김진 기자] 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 20일 김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀의 중앙당사 압수수색 재시도가 예상된다며 “우리 당 의원들과 당원들이 모두 힘을 모아 저지할 수밖에 없다는 걸 분명히 밝힌다”고 말했다.

송 위원장은 이날 오전 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 기자간담회를 열고 “오늘은 민중기 특검의 부당한 야당 탄압, 정치 보복 압수수색 영장의 종료 기한”이라며 이같이 말했다. 송 위원장은 “더불어민주당의 ‘카톡 검열’ 시도에 이은 민중기 특검의 당원 검열은 국민의 정치적 활동과 일상 생활을 감시하겠다는 이재명식 빅브라더 정치”라며 “압수수색 시도는 법원의 영장에도 어긋나는 100% 위헌·위법 행위”라고 했다.

송 위원장은 “특검이 우리 당에 제시한 영장에는 압수수색 대상이 ‘본건 범죄사실과 관련된 당원 명부 대조’라고 적시됐다”며 “그런데 영장에 적시된 5개 범죄사실 중에 국민의힘 당원 가입 여부와 직접적으로 관련있는 사안이 하나도 없다”고 지적했다. 정점식 사무총장은 “영장의 범죄사실에는 정치자금법 위반, 알선수재가 있는데 어디에도 특정 종교단체 교인들의 입당과 관련된 서술이 전혀 없다”며 “그렇기 때문에 영장 자체가 부적합한 영장이라 판단하는 것”이라고 설명했다.

송 위원장은 “범죄사실과 연관성도 소명하지 못하면서 500만명에 달하는 우리 당원의 개인정보를 강탈하겠다는 건 명백히 초법적·위헌적 과잉수사”라며 특검이 통일교 교인 120만명 명단과 국민의힘 당원 명부 대조를 요구한 점을 지적했다. 그는 “120만명이면 대전광역시 인구에 버금가는 숫자”라며 “범죄 혐의와 전혀 무관하게 대전시 인구에 달하는 사람들의 정당 가입 여부를 모두 확인한다는 걸 어떻게 우리가 수용할 수 있겠나. 너무나 황당한 전체주의적 발상”이라고 했다. 이어 “민노총(전국민주노동조합총연맹)의 전체 가입 조합원 수가 120만여명”이라며 “예를 들어 특검이 민노총 전체 명부를 민주당에 가져가 당원 가입 여부를 확인하고, 전당대회 개입 여부를 수사하고자 한다면 과연 민주당은 수용할 수 있겠나”라고 했다.

송 위원장에 따르면 국민의힘은 범죄혐의와 직접적으로 관련 있는 명단에 한해 당원 가입 여부 확인이 가능하다 의사를 특검에 앞서 밝혔으나, 특검은 전체 대조를 요구했다고 한다. 송 위원장은 “전체를 갖고 대조하면 500만 당원의 개인정보가 그쪽(특검) 프로그램에 들어간다. 포렌식 전문가 아니냐”라며 “삭제해도 다 살리는 게 포렌식”이라고 했다. 이어 “당원 명부는 정당의 목숨과 같은 것”이라며 “추호도 양보할 생각이 없고 끝까지 싸우겠다”고 했다. 국민의힘 지도부는 지난 18일부터 중앙당사에서 철야 비상대기를 진행 중이며, 소속 의원들도 조를 짜 19일부터 밤샘 대기에 들어갔다.

송 위원장은 2022년 2월 김어준씨가 유튜브에서 주장한 민주당 대선후보 경선 3차 선거인단 투표에 대한 ‘신천지 개입설’을 언급하기도 했다. 그는 “특검은 신천지 신도 명단과 민주당 당원 명부를 전체 비교·대조해 김어준씨가 제기한 신천지의 전당대회 개입 의혹부터 진상규명해 봐야 되지 않겠나”라며 “부당한 야당 탄압, 정치 보복 압수수색을 즉각 중단할 것을 강력하게 촉구한다”고 했다.

한편 특검은 국민의힘 당원 명부를 확보해 통일교 관계자들의 국민의힘 집단 가입 여부를 파악하려는 것으로 알려졌다. 앞서 특검은 윤석열 정부 출범 전후 ‘건진법사’로 알려진 전성배씨의 통일교 이권 청탁 의혹 및 당내 선거 개입 의혹 등을 수사해 왔다. 특검은 지난 13일 1차 영장 집행에 나섰으나 국민의힘 반발에 부딪혀 무산됐고, 이후 국민의힘과 자료 제출 협의를 진행해 왔다.