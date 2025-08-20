HUG, 기금투자심의위 9월 재개 “리츠 출자 통해 서민주택 공급” 계획

[헤럴드경제=김희량·홍승희 기자] 공공지원 민간임대주택 공급이 사실상 가로막힌 가운데, 정부가 9월 기금출자심사를 재개하기로 했다. 지난 5월 추가경정예산(추경)에 반영된 예산을 신속 집행해 민간임대주택 공급 사업자들의 주요 재원 마련 경로였던 부동산투자신탁(리츠) 출자를 다시 추진하겠다는 것이다.

20일 국토교통부와 주택도시보증공사(HUG)에 따르면 정부는 오는 9월 기금투자심의위원회를 열어 리츠에 대한 심의·의결을 진행한다. 기금출자 심사 절차는 주택도시기금 고갈 우려로 인해 올해 2월 이후 한 번도 진행되지 못했다. 출자 심사 업무가 재개되는 건 약 7개월만이다.

공공지원 민간임대는 주택도시기금과 민간사업자가 자본금을 출자하고, 임대리츠를 설립해 공동 운영하며 주변 시세의 90% 이내에서 10년 이상 장기 임대를 제공하는 구조다.

정부는 지난해 1월 건설 경기 회복 차원에서 본부동산프로젝트파이낸싱(PF) 대출로 전환되지 못한 채 브리지론 단계에 머물러 있는 미착공 분양 사업장을 공공지원 민간임대리츠로 대거 전환했다. HUG는 올해 초 2만여 가구의 공공지원 민간임대주택 우선협상대상자를 선정하고 임대주택을 공급하겠다는 계획을 밝히기도 했다.

하지만 주택도시기금이 바닥나면서 사업을 추진할 수 없는 지경에 이르게 됐다. HUG에 따르면 주택도시기금 여유자금 잔액은 2021년 말 29조원에 달했지만 2022년 말 28조8000억원, 2023년 말 18조원 2024년 말 10조1000억원 등으로 지속해서 줄었다. 지난 6월 말 기준으로는 10조원 선이 붕괴하며 9조3000억원까지 감소했다.

이에 정부는 지난 상반기 임대주택리츠 출자를 위해 편성된 1500억원의 추경을 신속히 집행하겠다는 방침을 세웠다. 주택도시기금 관리와 예산 집행이 소홀해지면 서민 주거 안정에 직격탄으로 작용한다는 판단에 따른 것이다.

국토부 관계자는 “토지 소유권 확보 등 준비가 완료돼 기금 출자 시 곧바로 사업 진행이 가능한 곳들을 중심으로 투자가 우선 실행될 것”이라고 말했다.

다만 최근 공사비가 급등하고 또 금리 인하가 지연되며 공공지원 민간임대 사업이 재개만으로서민을 위한 주택 공급이 이어질 수 있을지 의문이 제기되고 있다. 실제 서울시가 추진하는 공공지원 민간임대주택 사업 중 하나인 청년안심주택은 임대사업자의 채무불이행으로 세입자들이 보증금을 돌려받지 못하는 위험에 처했다. 정비사업연계형 공공지원 민간임대주택 현장에선 조합들이 치솟는 공사비에 임대주택 공급 대신 일반분양으로 전환하고자 하는 움직임이 나타나고 있다.

김진유 경기대 도시교통공학과 교수는 “민간사업자가 공공임대 대체제로서의 역할을 한다는 취지는 좋지만 공사비 인상과 같은 시장 상황 변화에 맞춰 제도를 조정하는 게 중요하다”며 “현실적으로 임대료 상향 등 제도 교정이 불가피할 것”이라고 제언했다.