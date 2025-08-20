내달 온라인으로 선착순 접수 8000만원 한도에서 이자 보전

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 중소기업 육성자금 지원에 이어 소상공인들의 경영 안정을 위해 올해 3차의 소상공인 경영안정자금 200억원을 지원한다.

지원 대상은 울산 지역 내 상시종업원 10인 미만의 제조업, 건설업, 운수업체와 5인 미만의 도·소매업, 음식점 등이다.

업체당 8000만원 한도에서 1.2~2.5% 이내 대출이자 일부를 지원한다. 상환은 2년 거치 일시, 1년 거치 2년 분할, 2년 거치 2년 분할 중 선택할 수 있다. 담보력이 부족한 소상공인을 위해 울산신용보증재단의 담보 전액 보증으로 시행한다.

신청은 내달 11일부터 울산신용보증재단 누리집을 통해 선착순 접수한다. 자세한 사항은 울산시와 울산신용보증재단의 누리집 공고를 참고하면 된다.

울산시 관계자는 “이번 자금 지원이 고금리와 세계적인 경기 둔화로 어려움을 겪고 있는 지역 소상공인들에게 재도약의 발판이 되기를 바란다”고 말했다.