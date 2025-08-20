특검, 한덕수 16시간 조사끝에 구속영장 만지작 전날엔 이상민 구속 기소

[헤럴드경제=윤호 기자]비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀이 한덕수 전 국무총리를 소환해 16시간 넘는 고강도 조사를 마무리했다.

20일 법조계에 따르면 특검팀은 전날 오전 9시 30분께부터 이날 오전 1시 50분께까지 약 16시간 20분 동안 한 전 총리를 상대로 비상계엄 전후 국무회의 상황, 사후 계엄 선포문 작성 경위 등을 물었다.

특검팀은 계엄법상 한 전 총리가 당시 국무회의 부의장이자 국정 2인자로서 계엄에 관여할 수밖에 없다고 보고 있다. 계엄법 2조는 국방부 또는 행정안전부 장관은 계엄 관련 사유가 발생하면 국무총리를 거쳐 대통령에게 계엄 선포를 건의할 수 있고, 대통령이 계엄을 선포하려면 국무회의 심의를 거쳐야 한다고 규정하고 있다.

앞서 헌법재판소는 한 전 총리 탄핵소추를 기각하면서 그가 비상계엄 선포에 적극적으로 가담하지 않았다고 판단했지만, 특검팀은 그때와 달리 판단할 만한 요건이 갖춰졌다는 입장이다.

박지영 특검보는 전날 브리핑에서 “헌재가 사건을 판단할 때는 증거가 수집되지 않은 상태였고, 객관적 증거가 없다는 이유로 무혐의가 된 것”이라며 “헌재 결정이 난 이후로 특검이 출발했고, 관련 자료 등 많은 부분에서 증거가 추가로 수집됐다”고 말했다. 또 “헌재에서 나온 판결례에 비춰보면, 국무회의 소집 관련 건의를 왜 했는가가 가장 중요하지 않을까 하는 생각”이라고도 했다.

경찰 피의자 신문조서 등에 따르면 한 전 총리는 계엄 당일 “비상계엄을 하려고 한다”는 윤 전 대통령 말을 듣고 만류했지만, 대통령의 의지가 확고해 “다른 국무위원들의 말도 들어보시라”고 했다고 제안했다. 특검팀은 한 전 총리가 비상계엄을 선포하려면 국무회의 심의를 거쳐야 한다는 사실을 알고서 계엄 정당성을 확보하려는 목적으로 국무회의 소집을 건의한 것으로 의심한다.

한 전 총리는 윤 전 대통령이 최초 계엄 선포문의 법률적 결함을 보완하기 위해 사후 계엄 선포문을 작성하고 폐기했다는 혐의의 공범으로도 지목된 상태다. 계엄 이후인 지난해 12월 5일 강의구 전 대통령실 부속실장이 작성한 허위 계엄 선포 문건에 김용현 전 국방부 장관과 나란히 서명한 뒤 ‘사후에 문서를 만든 게 알려지면 또 다른 논쟁이 발생할 수 있다’며 폐기를 지시했다는 게 의혹의 골자다.

한 전 총리는 또 계엄 당일 밤 11시12분께 당시 원내대표였던 추경호 의원과 통화하며 국회의 계엄 해제 의결 방해에 관여했다는 의혹도 받는다. 국회에서 계엄 해제안이 통과된 후 이상민 전 장관과 통화했다는 의혹도 제기됐다.

국무조정실을 통해 비상계엄 당시 정부 기관과 한국예술종합학교(한예종) 등에 대한 출입 통제를 지시한 혐의도 있다. 계엄 선포 직후 유인촌 전 문화체육관광부 장관과 통화했다는 의혹이 제기됐는데, 한예종은 문체부 산하 기관이다.

특검팀은 한 전 총리가 계엄 선포 전후 과정에서 한 일련의 행위들이 마땅히 해야 할 일을 하지 않은 ‘부작위’(不作爲)에 해당하는지 검토하고 있다.

형법상 부작위범은 위험 발생을 방지할 의무가 있거나 본인 행위로 위험 발생 원인을 야기한 자가 그 위험 발생을 방지하지 아니한 때 발생된 결과에 의해 처벌하도록 규정하고 있다.

이와 관련해 특검팀은 “해야 할 것을 하지 않은 부작위를 형사 책임의 대상으로 볼지, 아니면 본인의 적극적인 행위가 있었다고 볼지에 대한 판단이 필요하다”고 밝혔다.

특검팀은 김 전 국방부 장관, 이 전 행안부 장관에 이어 한 전 총리 역시 내란 공범으로 보고 내란 중요임무 종사 혐의 등을 적용해 조만간 구속 영장을 청구할 가능성이 큰 것으로 전망된다.

전날 특검팀은 이 전 장관을 내란 중요임무 종사 및 직권남용, 위증 혐의로 기소했다. 이 전 장관은 비상계엄에 반대했다는 입장이지만, 특검팀은 결과적으로 반대 의견이 관철되지 않았고 나아가 이 전 장관이 언론사 단전·단수 지시를 통해 내란에 적극 가담했다고 봤다.

다만 특검팀은 이 전 장관 공소사실에 한 전 총리와 통화 내역을 비롯해 비상계엄 해제 이후 상황은 포함하지 않았다고 설명했다. 한 전 총리에 대한 조사가 마무리되면 이 전 장관의 혐의가 추가될 가능성도 있다.