환경보전, 자원재활용, 에너지 절약 등 4개 분야

[헤럴드경제=손인규 기자] 마포구(구청장 박강수)는 오늘 8월 20일부터 9월 20일까지 ‘제16회 서울특별시 마포구 환경상’ 후보자 추천을 받는다고 밝혔다.

‘마포구 환경상’은 환경보호와 탄소중립, 녹색성장 등 지속 가능한 발전에 이바지한 구민 또는 단체를 발굴하고 격려하기 위해 마련됐다.

추천 분야는 ▷환경보전 ▷자원재활용 ▷녹색생활 실천·푸른마을 가꾸기 ▷에너지 절약 등 4개 부문으로 나눠 진행되며, 부문별 2명씩 총 8명을 선정한다.

추천 대상은 공고일 기준 3년 이상 마포구에 거주하거나 소재하며 환경 분야에 적극적으로 참여해 현저한 공적을 세운 개인 또는 단체다.

후보자 추천은 관계 기관장, 서울시서부교육지원청장 및 학교장, 유관 부서장과 동장이 할 수 있다.

접수는 추천서와 공적조서 등 필요서류를 갖춰 마포구청 맑은환경과에 방문 하거나 등기 우편 또는 전자우편(lsb9296@mapo.go.kr)으로 접수하면 된다.

마포구는 접수된 후보자의 공적 사실을 확인한 뒤 환경위원회 심의를 거쳐 최종 수상자를 결정하며, 시상식은 오는 11월 중 개최할 계획이다.

박강수 마포구청장은 “깨끗하고 맑은 마포를 위해 환경보호와 녹색생활을 몸소 실천하고 있는 숨은 공로자가 있다면 적극적으로 추천해 주시길 부탁드린다”고 말했다.