30일 오후 1시 신청사 대강당서 ‘가요가 좋다 시즌 4’와 함께 열려 … 20일 오전 9시부터 선착순 400명 접수

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구 신청사 개청 기념 자동차 안전 점검 이어 트로트 콘서트도 진행된다.

동작구(구청장 박일하)가 오는 30일 오후 1시 구청 신청사 4층 대강당에서 ‘신청사 개청 기념 트로트 콘서트’를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 45년 만의 신청사 이전을 구민과 함께 축하, 세대가 공감할 수 있는 문화 향유 기회를 제공하고자 마련됐다.

동작구, 동작문화재단, 한국방송가수노동조합이 공동으로 주관하며, 트로트 전문 방송 프로그램 ‘가요가 좋다 시즌 4’ 공개 녹화와 연계해 진행된다.

콘서트는 오후 1시부터 특별 초청 가수 5인의 무대로 문을 연다. ▲강진 ▲배일호 ▲김국환 ▲김흥국 ▲건아들 등 시대를 대표하는 트로트 가수들이 ‘땡벌’, ‘신토불이’, ‘타타타’, ‘호랑나비’, ‘젊은 미소’ 등 불후의 명곡으로 현장을 뜨겁게 달굴 예정이다.

이어서 ‘가요가 좋다 시즌4’ 출연진 약 35명이 각양각색의 무대를 꾸미며, 오후 5시까지 풍성한 볼거리를 선사한다.

관람 대상은 동작구민 등 400여 명이며, 전석 무료로 운영된다.

관람을 원하는 구민은 20일 오전 9시부터 구청 누리집 통합예약시스템과 전화를 통해 1인당 4매까지 신청할 수 있다. 단, 선착순 접수 방식이므로 조기 마감에 유의해야 한다.

아울러 구는 공연장에 입장하지 못한 구민을 위해 4층 소회의실(약 100명 수용)에서 ‘유튜브 생중계’도 제공할 계획이다. 자세한 사항은 동작구청 문화정책과로 문의하면 된다.

박일하 동작구청장은 “멋지게 조성된 신청사 대강당에서 최고의 트로트 공연으로 가족, 친구들과 특별한 시간 보내시길 바란다”며 “앞으로도 구민들이 지역에서 문화생활을 즐기실 수 있도록 다양한 프로그램을 지속 발굴해 지원하겠다”고 말했다.