소프트뱅크그룹, 20억弗 출자해 지분 약 2% 취득 트럼프 美 행정부도 보조금 통해 10% 취득 방안 검토

[헤럴드경제=신동윤 기자] 미국 반도체 기업 인텔 주가가 7% 급등했다. 경영 정상화 기대감이 투심을 자극한 결과다.

20일 금융투자업계에 따르면 19일(현지시간) 미 뉴욕증시에서 인텔 주가는 전날보다 6.97% 오른 25.31달러에 거래를 마쳤다.

이날 주가는 전날보다 5% 이상 상승 출발한 뒤 상승 폭을 두자릿수까지 넓히며 지난 2월 18일(27.55달러) 이후 가장 높은 26.53달러까지 급등하기도 했다. 전날 종가 대비 12.13% 급등한 수준이다.

이날 상승은 전날 일본 투자 기업 소프트뱅크그룹의 약 3조원에 달하는 투자 발표 등으로 경영 정상화에 대한 기대감이 반영되고 있는 데 따른 것으로 풀이된다.

손정의(일본명 손 마사요시) 회장이 이끄는 소프트뱅크그룹은 20억달러(약 2조8000억원)를 출자해 인텔 주식을 취득하는 계약을 체결했다고 두 기업은 발표했다.

소프트뱅크그룹은 이번 계약에 따라 인텔 보통주를 주당 23달러에 매입하게 되며, 18일 시가총액(약 1036억달러) 기준 전체 약 2%의 지분을 취득한다.

손정의 회장은 “반도체는 모든 산업의 기반이며 인텔은 50여년에 걸쳐 신뢰받은 혁신 선도업체”라며 “이번 전략적 투자로 인텔이 중요한 역할을 맡고 있는 선진 반도체 제조와 공급이 미국 내에서 더 발전해 갈 것을 기대한다”고 밝혔다.

손 회장의 이번 투자는 그동안 인공지능(AI) 관련 사업에 의욕을 드러내 온 흐름의 일환으로 읽힌다. 손 회장이 이끄는 소프트뱅크그룹은 이미 Arm을 자회사로 두고 있다. 이 밖에도 소프트뱅크그룹은 AI 반도체를 다루는 영국의 그래프코어를 2024년 7월 인수했고, 올해 3월엔 미국 암페어 컴퓨팅도 인수하겠다고 발표했다. AI 반도체 ‘대장주’ 엔비디아 주식 보유량도 전년 말 대비 올해만 2.7배 늘렸다.

니혼게이자이신문(日本經濟新聞, 닛케이)은 “소프트뱅크그룹은 이번 출자를 통해 Arm과 인텔의 제휴를 추진할 것”이라며 “인텔의 파운드리(반도체 위탁생산) 사업에서 Arm이 설계한 자체 브랜드 반도체 생산이 가능하다”고 분석했다.

손 회장은 2026년 이후 짓게 되는 데이터센터에 자체 개발한 반도체 탑재도 계획 중이다. 기존 비전펀드와 별개로 일본의 ‘창조신’을 뜻하는 코드명 ‘이나자기’ 프로젝트를 운용해 AI 반도체 투자에 필요한 자금 마련에도 나선다. 소프트뱅크가 30% 가량 지분을 넣고, 나머지는 중동 각국 정부에서 투자금을 모아 1000억달러(약 136조원) 규모의 AI 펀드를 만드는 게 그것이다.

여기에 트럼프 행정부가 인텔의 지분을 10% 취득하는 방안을 논의 중인 것으로 알려지면서 상승 폭을 확대했다.

블룸버그 통신은 지난 18일 소식통을 인용해 연방 정부가 반도체법에 따라 인텔에 제공된 보조금의 일부나 전부를 출자로 전환하는 방안을 검토하고 있다고 보도했다.

인텔이 연방 정부로부터 지급받는 보조금은 109억 달러로 전날 시가총액을 기준으로 하면 보조금이 전액 지급될 경우 연방 정부가 취득하는 인텔 지분은 약 10%에 이른다. 이 조치가 실행되면 미국 정부는 인텔의 최대주주가 될 수 있다.

트럼프 대통령은 지난 7일 탄 CEO가 중국 정부와 기업에 연루돼 있다며 즉각 사임을 요구했다가 만난 직후에는 “그의 성공과 부상은 놀라운 이야기”라며 탄 CEO를 치켜세우기도 했다.

인텔은 최근 수년간 계속되는 경영난에 지난해 8월 전체 직원의 15%를 감축하는 대규모 구조조정을 발표한 데 이어 립부 탄 새 최고경영자(CEO)가 부임한 이후인 지난달에도 연말까지 인력을 2만명 이상 추가 감축하고 유럽 등에서 건설 중인 파운드리(반도체 위탁생산) 공장 건설을 중단하기로 한 바 있다.