[헤럴드경제=박혜원 기자] 19일 경북 청도군 화양읍 경부선에서 발생한 열차 사고로 숨진 하청업체 직원 2명 가운데 1명은 올해 신입사원인 것으로 확인됐다. 또다른 30대 직원은 외동아들로 밝혀졌다.

이날 오후 경북 청도군 한 병원 장례식장을 찾은 유족은 이모(37)씨가 오랫동안 근무해온 소속 업체 관계자가 들어서자 오열했다. 해당 업체 관계자는 “숨진 직원 2명 모두 자신 업무에 성실했던 사람들이었다. 사고로 부상한 다른 직원 4명도 오랜 경력을 가진 베테랑들”이라며 울먹였다.

조모(30)씨 유족도 장례식장에 도착했다. 조씨는 올해 입사한 신입직원으로 평소 회사 선배인 이씨와 한 팀을 이뤄 현장 안전 점검 업무를 담당해왔다고 한다.

사고로 부상을입은 다른 직원 4명도 “오랜 경력을 가진 베테랑들”이라며 울먹였다. 이어 떨리는 목소리로 “업체를 운영하며 처음 겪는 인명사고”라며 “철도 운행 관리자도 있고, 신호수도 있었고, 담당 감독도 있었는데 (왜 사고가 났는지) 이유를 모르겠다”고 말했다.

이날 오전 10시 52~54분께 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부성 철로에서, 무궁화로 열차가 선로 근처를 이도하던 근로자 7명을 치는 사고가 발생했다. 이 사고로 2명이 사망하고 5명은 중경상을 입었다. 이들 중 사망자 2명을 포함한 6명이 구조물 안전 점검을 전문으로 하는 하청업체 직원인 것으로 알려졌다.

경북경찰청은 이번 사고 원인 규명을 위해 전담팀을 구성했으며, 현장 폐쇄회로(CC)TV 분석과 사고 관계자 조사 등에 나설 예정이다.