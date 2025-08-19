[헤럴드경제=박혜원 기자] 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 김 여사의 도이치모터스 주가조작 인지 정황을 뒷받침하는 근거로 증권사 측과의 통화 녹취를 추가로 제시한 것으로 전해졌다.

19일 법조계에 따르면 특검팀은 전날 조사에서 김 여사가 2009년 미래에셋증권 직원과 도이치모터스가 아닌 다른 종목 신주인수권 행사를 논의하는 내용의 녹취를 제시했다.

녹취에는 김 여사가 증권사로부터 해당 종목 신주인수권을 행사하면서 상장예정일 이틀 전 매매가 이뤄진 상황에 대한 설명을 듣는 등 주식 거래를 논의한 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 통화 시점은 도이치모터스 주가 조작 의혹이 불거지기 전이다.

김 여사는 그간 ‘주식거래를 잘 모른다’는 입상을 고수해왔으나, 이를 반박하기 위한 근거로 특검팀이 녹취를 제시한 것으로 보인다. 증권사 직원과 신주인수권 행사 등을 논의할 정도로 주식 거래에 전문적이라는 것이다.

특검팀에 앞서 같은 의혹을 수사한 서울중앙지검도 ‘김 여사가 주식을 모르고 지식이 부족하다’고 결론 내리며 지난해 10월 김 여사를 불기소 처분했다.

그러나 김 여사는 전날 조사에서도 주식 거래에 무지하다는 점을 강조한 것으로 알려졌다. 김 여사가 당시 거래를 권리매도가 아닌 공매도로 오해한 정황도 녹취에 담겼는데, 김 여사 측은 이것이 주식에 무지하다는 방증으로 봐야 한다고 주장한 것으로 전해졌다.

당시 홈트레이딩시스템(HTS)을 ‘사이버 계좌’로 잘못 표현하는 등 주식거래 이해도가 떨어진 만큼 도이치모터스 주가조작도 미리 인지하지 못했다는 입장을 고수한 것으로 알려졌다.

특검팀은 지난 6일 첫 조사에서도 ‘계좌 관리자 측에 40%의 수익을 주기로 했다’는 김 여사 발언이 담긴 미래에셋증권 측과의 통화 내용을 증거로 제시했으나 이때도 김 여사는 주가조작을 몰랐다고 주장