22일 한국교육방송공사법 표결 후 본회의 중지 국민의힘, 23일~25일 필리버스터 진행

[헤럴드경제=주소현·한상효 기자] 오는 21~24일 예정됐던 8월 임시국회 본회의를 하루 더 연장해 25일까지 여는 데 여야가 합의했다. 국민의힘이 전당대회를 진행하는 22일에는 국회 본회의를 멈추기로 했다.

문진석 더불어민주당 원내수석부대표는 19일 우원식 국회의장 주재 여야 원내대표 회동 후 기자들과 만나 “여야는 21일부터 24일까지 (본회의를 열기로) 합의했는데, 22일 국민의힘 전당대회가 있어서 여당이 통 크게 22일 본회의를 열지 않고 25일 여는 것으로 합의를 봤다”고 말했다.

유상범 국민의힘 원내수석부대표는 “25일 오전 중에 아마 필리버스터(의사 진행 방해를 위한 합법적 무제한 토론)가 종결될 걸로 예상된다. 21일 본회의와 관련해 당시에도 이미 필리버스터 문제가 있어 서로 논의했었는데 합의가 잘 이뤄지지 않은 상태로 여기까지 왔다”며 “뒤늦게 일정 합의가 이뤄졌다는 점에 대해 다행스럽게 생각한다”고 말했다.

여야 합의에 따라 국회 본회의는 오는 21일 오전 10시 개회한다. 이날 본회의가 개회되면 바로 지난 5일 자정 7월 임시국회 회기 종료로 필리버스터가 자동 종결된 방송문화진흥회법 개정안을 표결에 부친다. 이어 새 법제사법위원장 선임의 건을 표결한 뒤, 한국교육방송공사법 개정안을 상정한다.

국민의힘이 한국교육방송공사법에 대한 필리버스터를 진행하고 민주당이 필리버스터 종결 동의를 제출할 경우, 24시간이 지난 22일 오전에 한국교육방송공사법을 표결한다. 이때 추가로 본회의를 진행하지 않고 중지하기로 여야가 합의한 것이다.

국민의힘은 23일 오전 9시에 국회 본회의부터 노란봉투법(노동조합법 제2·3조 개정안)과 상법 2차 개정안에 대한 필리버스터를 이어간다. 2개 법안에 필리버스터와 24시간 종결 동의가 이뤄지면 국회 본회의는 25일 오전에 산회될 전망이다.