업무방해죄는 공소시효 완성

[헤럴드경제=윤호 기자]검찰이 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사의 ‘경력 조작 의혹’ 사건을 19일 불기소 처분했다.

이날 서울중앙지검은 김 여사의 허위경력을 이용한 교원임용 의혹 사건에 대해 불기소 처분했다고 밝혔다.

이번 사건은 경찰의 불송치결정 이후 이의신청에 따라 송치돼 검찰 보완수사를 거쳤다. 지난 6월 30일 특검으로 이송했으나, 지난달 31일 중앙지검으로 재이송됐다.

검찰은 “허위경력 등을 기재한 이력서를 제출해 대학의 교원임용 심사업무를 방해했다는 부분(업무방해)은 고발장 접수 이전에 이미 공소시효가 완성됐다”고 설명했다.

이어 “허위경력 등을 기재한 이력서를 통해 대학 교원에 임용돼 강의료를 받은 것이 사기죄에 해당한다는 부분(상습사기)은, 대학 임용조건과 심사절차 등을 중점적으로 검토한 결과 의혹이 제기된 경력·이력 부분은 허위로 보기 어렵거나 교원임용 조건에 해당하지 않는다”며 “그 결과로 인해 채용됐다고 보기도 어려웠다”고 밝혔다.