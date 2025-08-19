경북 출신 농협임직원 등 릴레이 예금가입 이어져

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] NH농협은행이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 성공적인 개최를 기원하며 선보인 ‘APEC 2025 KOREA 성공개최를 위한 예금’이 출시 후 10거래일 만에 가입금액 500억원을 돌파했다.

19일 경북농협에 따르면 이 예금은 이철우 경북 도지사 1호 가입을 시작으로 지역 국회의원, 시장·군수, 도의원, 시·군의원 등 주요 인사들의 가입이 이어졌다.

이제는 APEC 정상회의 성공개최를 향한 범국민적 응원 열기로 번지고 있다.

20년 전 APEC 정상회의를 성공적으로 개최했던 부산시민들의 응원에 이어 각급 공공기관장 및 기업의 CEO는 물론 일반 시민의 예금가입 문의가 크게 늘었다.

또 각급 공공기관장 및 기업의 최고경영자(CEO) 등 APEC 정상회의 성공개최를 염원하는 국민의 예금가입 문의가 줄을 잇고 있다.

지난 18일에는 여영현 대표이사(농협중앙회 상호금융) 등 역대 경북농협 본부장을 비롯한 경북 출신 농협임원들이 한자리에 모여 APEC 정상회의 성공개최를 응원하기 위해 예금 가입행사를 가졌으며 이를 계기로 전국 농협 임직원들의 예금 가입이 이어질 것으로 기대된다.

여영현 대표이사는 “APEC 정상회의 성공개최를 통해 고향 경북이 국제적 협력과 교류의 중심지로 도약하기를 기대한다” 며 “경북을 넘어 전국의 농협 임직원들도 APEC 정상회의에 대한 국민적 관심을 높이는데 적극 동참하겠다”고 말했다.

김주원 NH농협은행 경북본부장은 “APEC 성공개최를 위해 출시한 예금 상품 가입률이 전국민적 관심 속에 높아지고 있다”면서 “이 상태로 지속된다면 목표액을 조기 달성할 것으로 예상된다”고 말했다.

한편 APEC 2025 KOREA 성공개최를 위한 예금은 지난 4일 NH농협은행이 ‘2025 경주 아시아태평양 경제협력체(APEC) 정상회의’의 성공적인 개최를 기원하고 국민적인 관심을 높이기 위해 출시한 목표액 3000억원의 특별 예금 상품이다.

수익의 일부를 지역사회 발전을 위해 공익기금으로 환원할 예정이다.