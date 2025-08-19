오후 2시부터 20분간 긴급차량 길 터주기 훈련 중점 실시

[헤럴드경제=이태형 기자]행정안전부는 20일 오후 2시부터 20분간 전국에서 공습 상황을 가정한 민방위 훈련을 실시한다고 19일 밝혔다.

훈련은 공습경보, 경계경보, 경보해제 순으로 진행된다.

오후 2시 정각 공습경보가 발령되면 전국에 민방공 사이렌이 울리며, 경보방송과 함께 안전안내문자가 발송된다.

안내문자를 받으면 훈련 상황임을 인지하고, 라디오 실황방송을 청취하며 가까운 민방위 대피소나 인근 지하공간으로 신속히 대피해야 한다.

민방위 대피소는 아파트 지하주차장, 지하철역, 지하상가 등 전국 약 1만7000여 개가 지정돼 있고, 포털 네이버, 다음과 카카오맵, 티맵, 네이버지도, 안전디딤돌 앱에서 위치를 확인할 수 있다.

인근에 대피소가 없을 경우 주변 건물의 지하공간으로 대피할 수 있다.

오후 2시 15분 경계경보가 발령되면 대피소에서 나와 경계태세를 유지한 채 통행이 가능하며, 2시 20분 경보해제와 함께 훈련이 종료된다.

특히 이번 민방위 훈련에서는 긴급차량 길 터주기 훈련을 중점적으로 실시한다.

차량 운전자는 훈련 중 소방차, 앰뷸런스 등 긴급차량이 접근하면 비상등을 켜 상황을 인지했음을 알린 뒤 서행해야 한다.

편도 1차로에서는 우측 가장자리로 붙어 일시 정지하고, 편도 2차로 이상에서는 좌우 차로로 이동해 긴급차량이 통행할 수 있도록 중앙 공간을 확보해야 한다.

긴급차량 길 터주기 훈련은 소방서별 1개 도로 구간에서 실시하며, 해당 구간은 행안부와 지자체 누리집에서 확인할 수 있다.

올해 교통통제는 서울시 세종대로 사거리~숭례문 교차로 구간 등에 한해 오후 2시부터 5분간 실시(내비게이션으로 통제구간과 인근 우회도로 안내)된다.

다문화가족과 방문·체류 외국인은 외국인용 재난안전정보 앱인 ‘Emergency Ready App’을 통해 영어, 중국어, 일본어, 베트남어, 태국어 등 5개 언어로 훈련 일정과 대피소 위치 정보를 안내받을 수 있다.

훈련으로 인한 불편을 최소화하기 위해 병원, 지하철, 철도, 항공기, 선박 등 주요시설은 훈련과 무관하게 정상 운영하고, 지난 3월 산불과 7월 집중호우 피해지역은 피해 수습과 복구를 위해 이번 훈련 대상에서 제외된다.

장한 행안부 민방위심의관은 “민방위 훈련은 위기 상황에서 나와 내 가족의 생명과 안전을 지키기 위한 훈련”이라며 “특히, 소방차와 앰뷸런스 길 터주기 문화가 일상에 정착될 수 있도록 올해 민방위 훈련에 국민 여러분의 적극적인 참여와 협조를 부탁드린다”고 말했다.