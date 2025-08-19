[헤럴드경제=김성훈 기자] 12·3 비상계엄으로 정신적 피해를 입었다며 윤석열 전 대통령과 김건희 여사 부부에게 손해배상 소송을 제기한 시민들이 윤 전 대통령 부부의 사저에 대해 가압류 신청을 낸다.

시민 측 소송대리인인 김경호 변호사(법률사무소 호인)는 19일 법원에 가압류 신청을 낼 계획이라며 “향후 손해배상 판결이 확정됐을 때 신속하게 손해를 배상받을 수 있는 최소한의 법적 장치를 마련하고자 한다”고 밝혔다.

가압류는 채무자가 재산을 은폐하거나 매각하지 못하도록 임시로 압류하는 법원 처분이다.

가압류 신청 대상인 윤 전 대통령 부부의 사저는 서울 서초구 아파트인 아크로비스타다. 김건희 여사 명의로 돼 있으며 공직자 재산신고 상의 가액은 19억4800만원이다.

김 변호사는 가압류 신청서에서 “채무자(윤 전 대통령 부부)는 대통령 파면과 구속, 자신을 향한 수사와 거액의 민사소송 등 중대한 사법적 위기 상황에서 장래의 강제집행을 면탈할 목적으로 유일한 주요 재산인 아크로비스타 아파트를 매매·증여 등으로 처분하거나 은닉할 개연성이 매우 높다”고 가압류 신청 이유를 밝혔다.

김 변호사는 전날 시민 1만2225명을 대리해 서울중앙지법에 윤 전 대통령과 김 여사를 상대로 1인당 10만원의 위자료 소송을 제기했다. 이번 소송은 선정당사자를 정해 진행된다. 이는 민사소송법상 공동소송의 한 종류로, 선정당사자가 이기면 여타 참여자들도 같은 법적 효과를 적용받을 수 있다. 소송이 끝날 때까지 참여 희망자를 모집한다.

앞서 서울중앙지법 민사2단독 이성복 부장판사는 지난달 25일 시민 104명이 윤 전 대통령을 상대로 제기한 손해배상 소송에서 “윤 전 대통령은 시민들에게 1인당 10만원 씩 위자료를 지급하라”며 원고 승소 판결했다. 이 부장판사는 “피고는 위헌·위법한 비상계엄과 일련의 조치를 통해 국가 기능을 마비시키고 국민의 생명권, 자유권을 보장하는 대통령으로서의 임무를 위반했다”며 “계엄 선포로 대한민국 국민들이 자존감, 수치심으로 표현되는 정신적 고통 내지 손해를 보았을 것이 명백하다”고 설명했다.