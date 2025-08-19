우크라·유럽정상 다자회담중 40분 통화 러-우크라 개전 4년차 첫 정상회담 추진 러 “협상내용 알려와…대표급 상향 논의” 젤렌스키 “영토문제는 푸틴과 논의할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 백악관에서 우크라이나·유럽 정상들과 러시아-우크라이나 전쟁 종전 방안을 논의하는 회담 중 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 약 40분간 통화를 한 것으로 알려졌다. 러시아와 우크라이나 양국 만남에 이어, 미국까지 포함한 3자회담을 조율하는 대화가 오간 것으로 전해진다. 트럼프 대통령이 거론한 러시아-우크라이나 정상회담이 실현되면 2022년 2월 러시아의 우크라이나 전면 침공 이후 전쟁 두 당사국의 정상간 처음 열리는 회담이 된다. 3년 6개월째 계속되는 우크라이나전쟁 종식에 속도가 붙을지 주목된다.

이날 트럼프 대통령은 자신의 사회연결망서비스(SNS)인 트루스소셜을 통해 “저는 푸틴 대통령에게 전화를 걸어 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령 간의 회담을 준비하기 시작했다”며 “장소는 추후 결정될 예정”이라고 밝혔다. 이어 “그 회담이 열린 이후에는 저까지 포함해 두 대통령과 제가 함께하는 3자 회담을 개최할 것”이라고 덧붙였다. 양자회담에 이어, 미국·러시아·우크라이나가 참석하는 3자회담 가능성까지 언급한 것이다.

이날 백악관 회의에 참석한 프리드리히 메르츠 독일 총리는 기자들에게 “트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 이날 통화에서 러시아-우크라이나 정상회담을 2주 안에 개최하는 데 동의했다고 말했다”고 AFP통신이 전했다.

트럼프 대통령은 “이것은 약 4년째 이어지고 있는 전쟁을 끝내기 위한 매우 좋은 초기 단계”라며 “현재 JD 밴스 부통령, 마르코 루비오 국무장관, 스티브 위트코프 특사가 러시아와 우크라이나와의 협의를 조율하고 있다”고 전했다.

CNN과 AFP 통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 양자 회담 후 젤렌스키 대통령과 유럽 주요국 정상 및 지도자들이 참여하는 다자회담을 주재하던 중 푸틴 대통령과의 통화를 위해 회의를 일시 중단했다.

이 통화와 관련, 크렘린궁은 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령 간 정상회담에 대한 직접적인 언급 대신, 양국 대표의 급을 논의했다고 설명했다.

타스, 리아노보스티 통신에 따르면 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 트럼프 대통령의 주도로 두 정상이 약 40분간 전화 통화했다고 확인하며, 트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 러시아-우크라이나 직접 협상에 참여하는 대표의 급을 높이는 방안을 논의하기로 했다고 전했다.

우샤코프 보좌관은 “미국 대통령은 (푸틴 대통령에게) 방금 백악관에서 종료된 젤렌스키 및 여러 유럽 국가 정상들과의 협상에 대해 알렸다”며 양국 대통령의 대화가 “솔직하고 매우 건설적이었다”고 전했다. 그는 두 정상이 러시아와 우크라이나 대표단의 직접 협상을 지속하는 것을 지지했다면서 “이 직접 협상에 참여하는 우크라이나와 러시아 측 대표들의 급을 높일 가능성을 연구하면 가치 있을 것이라는 아이디어가 논의됐다”고 설명했다.

앞서 러시아와 우크라이나는 지난 5월부터 3차에 걸쳐 튀르키예 이스탄불에서 직접 협상을 진행한바 있다. 우크라이나는 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령의 정상회담을 개최할 것을 요구해왔지만 러시아는 이에 응하지 않고 있었다. 트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 우크라이나 문제와 국제·양자 의제에 대한 다른 현안에 대해 계속 접촉하기로 합의했다고 우샤코프 보좌관은 전했다.

이어 그는 “푸틴 대통령이 트럼프 대통령에게 지난 15일 미국 알래스카에서 열린 정상회담에서 우크라이나 위기 해결을 위한 진전이 나타난 것에 감사를 전하고, 우크라이나 문제를 장기적으로 해결하기 위한 트럼프 대통령의 노력이 중요하다는 것을 강조했다”고 설명했다.

트럼프 대통령은 지난 15일 알래스카에서 푸틴 대통령과 집권 2기 첫 정상회담을 했다.

한편 젤렌스키 대통령은 러시아-우크라이나 전쟁 종식을 위해 푸틴 대통령과 직접 양자 회담을 할 준비가 됐다고 밝혔다.

젤렌스키 대통령은 “양자 회담의 조건으로 휴전을 요구하면 러시아는 우리가 협상을 방해한다고 비난할 것”이라며 러시아와의 추가 협상 조건으로 휴전을 요구하지 않겠다는 뜻을 밝혔다.

아울러 “트럼프 대통령과 영토 문제에 대해 장시간 논의했다”며 “영토 문제는 러시아와 우크라이나가 함께 결정할 사안이며, 회담의 정확한 날짜는 정해지지 않았다”고 덧붙였다. 김지헌 기자