[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구대는 최근 서비스마케팅디자인전공이 한국디자인진흥원으로부터 서비스·경험디자인기사 관련학과로 공식 지정됐다고 19일 밝혔다.

이는 성균관대, 국민대, 경희대 등에 이어 이룬 성과로 학과의 전문성과 교육 역량이 공식적으로 인정받은 사례다.

서비스·경험디자인기사는 산업통상자원부와 한국디자인진흥원이 도입한 국가기술자격으로 서비스·경험디자인 분야의 전문성을 인증한다.

이 자격을 서비스·경험디자인 수요 증가에 따라 디자인 전문인력의 활용을 확대하기 위한 것으로 지정 학과 전공자이거나 동일·유사 직무 분야에서 3년 이상 실무 경험을 갖춘 사람만 응시할 수 있다.

대구대 서비스마케팅디자인전공은 사용자경험리서치, 디자인마케팅, 서비스디자인프로젝트 등 실무 중심의 탄탄한 교과과정을 운영하며 관련학과로서의 적정성을 인정받았다.

이 전공은 인공지능(AI), 메타버스, 사용자경험(UX) 등 최신 기술과 트렌드를 교육과정에 적극 반영하며 변화하는 산업 환경에 부합하는 융합형 디자인 전문인력 양성에 힘쓰고 있다.

이번 지정으로 전공 학생들은 국가기술자격 취득 기회를 넓히는 동시에 졸업 후 산업 현장에서 경쟁력 있는 서비스·경험디자인 전문가로 활동할 수 있는 기반을 마련하게 됐다.

유상원 대구대 서비스마케팅디자인전공 주임교수는 “이번 지정은 대구대 서비스마케팅디자인전공의 교육 역량과 커리큘럼이 국가적으로 인정받은 성과”라며 “앞으로도 산업 변화에 발맞춘 실무형 인재 양성에 최선을 다하겠다”고 말했다.