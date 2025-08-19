이창용 총재 19일 국회 업무보고 “한국 아직 금산분리 원칙 있어”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 이창용 한국은행 총재가 비은행 스테이블코인 발행과 관련해 ‘금산분리’ 원칙을 강조했다. 비은행도 스테이블코인을 발행하게 되면 사실상 ‘지급결제전문 은행(내로우뱅크)’ 설립을 허용하는 것이기 금산분리 원칙을 위배한다는 설명이다.

이 총재는 19일 국회 기획재정위원회 업무보고에서 “우리나라는 아직 금산분리라는 원칙이 있기 때문에 비은행 스테이블코인을 발행 허용하게 하면 내로우뱅크라고 하는 지급결제은행 설립을 허용하는 것”이라며 이같이 밝혔다.

내로우뱅크는 지급결제 전문 은행으로 대출 등 자금중개 및 신용창출 기능을 수행하지 않고 수신자금 운용 및 지급결제업무를 수행하는 좁은 의미의 은행을 말한다.

이 총재는 “과거 지급결제은행을 허용하지 않았던 것은 그것이 은행 산업 구조에 미치는 영향이 매우 컸기 때문”이라며 “예를 들어 증권사나 보험사나 이런 곳이 지급결제 업무를 하게 되면 은행이 할 일을 비은행이 하게 된다”고 강조했다.

이어 “독과점이 다른 나라에 비해 많은 우리나라의 산업구조에서는 지배력이 활성화될 수 있고 또 은행의 예금이 줄어들면서 수익성이 악화해 은행 중심으로 움직였던 산업 구조가 어떻게 바뀔지 모른다”며 “신중하게 접근해야 한다”고 덧붙였다.

스테이블코인 발행으로 나타날 수 있는 자본자유화 현상에도 우려를 나타냈다. 이 총재는 “내국인이 원화 스테이블코인을 바깥 시장에서 살 경우 어떻게 할 것이냐”며 “원화 스테이블코인을 사서 해외 네트워크에 집어 넣었다는 것은 원화 예금을 해외에 가지고 있는 것인데, 그건 지난 수십 년 동안 자본자유화에서 걱정했던 문제”라고 말했다.

그러면서 “우리나라의 돈 많은 분들이 여러 위험으로 인해 내 재산을 해외에 갖다 놓고 싶다면 지금은 한도 내에서 하도록 했고 또 그것은 달러로 바꿔서 나가야 해서 여러 안전장치가 있다”며 “그런데 원화 스테이블코인을 만들면 그걸 규제하기가 굉장히 어렵다”고 지적했다.

통화정책에 미칠 영향에 대해서는 “은행은 지급준비율이 있기 때문에 한은이 통화량을 조절할 수 있는데 스테이블코인 발행사는 그렇지 않다”며 “(코인 발행사에) 통화량을 조절하기 위해 국채 담보 잡고 있는 것을 다 팔라고 했을 때 시장에 미치는 충격이 매우 클 수 있어 통화정책 유효성에 문제가 있다”고 밝혔다.

이 총재는 이에 은행권부터 스테이블코인 발행을 허용하고 이후 차차 적절한 규제를 도입해 범위를 넓혀가야 한다고 강조했다.

그는 “체계적으로 천천히 가면서 은행 중심으로 발행하고 거기서 부작용을 제어할 수 있는 규제를 어떻게 할 것인지 보는 점진적 접근을 하는 것이 바람직하지 않느냐는 생각을 가지고 있다”고 지적했다.