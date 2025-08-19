[헤럴드경제=한지숙 기자] 라오스의 한 호스텔에서 메탄올이 든 가짜 술을 마신 관광객 6명이 사망하고 생존자 1명은 실명이 된 충격적인 사건의 내막이 전해졌다.

18일(현지시간) 영국 BBC 뉴스는 지난해 11월 라오스의 인기 관광지 방비엥에서 발생한 메탄올 중독 사망 사건의 생존자인 칼럼 맥도널드(23)의 인터뷰를 보도했다.

맥도널드는 당시 일행들과 함께 투숙객에게 위스키와 보드카샷 등 주류를 무료로 제공하는 호스텔에 묵었다. 그는 이 술을 탄산음료에 섞어 마셨고, 다음날 베트남에 도착했을 때 시력에 문제가 있다는 것을 느끼기 시작했다.

그는 “눈에 만화경처럼 눈부신 빛이 들어왔다”며 당시 상황을 설명했다. 눈앞에 놓인 필요한 행정 서류들을 읽을 수 없었다. 그는 “뭔가 이상하다고 생각했지만 식중독이라고 생각했다”고 말했다.

맥도널드가 베트남의 숙소에 도착해서야 심각성을 깨달았다. 그는 “친구들과 함께 호텔 방에 앉아있었는데 너무 어두웠다. 친구들에게 ‘왜 어둠 속에 앉아있냐? 불을 켜야지’라고 말했다. 그런데 불은 이미 켜있는 상태였다”고 전했다. 시력을 완전히 상실한 것이다.

그는 다행히 치료를 통해 일부 시력을 되찾았다.

방비엥 호스텔에서 제공한 ‘공짜 술’을 마신 게 화근이 됐다.

당시 맥도널드가 묵은 ‘나나 백팩커 호스텔’에서는 메탄올이 든 것으로 추정되는 술을 마신 후 호주인 2명, 덴마크인 2명, 미국인 1명, 영국인 1명 등 총 6명이 숨졌다. 사망자는 모두 메탄올 중독 증상을 보인 것으로 전해졌다.

맥도널드는 “그날 6명이 죽었다. 그 중 2명은 아는 사람이었다”며 “메탄올 중독으로 친구가 죽는 일이 없도록 하라”고 당부했다.

맥도널드와 메탄올 중독 사망자 유가족들은 영국 외무부에 메탄올 중독이 우려되는 국가를 여행할 때의 위험성을 좀더 명확하게 해줄 것을 촉구하고 있다.

한편 라오스 경찰은 같은해 11월 25일 해당 호스텔 매니저 겸 바텐더 즈엉득토안(34)을 포함한 직원 8명을 체포했다. 이들은 모두 베트남 국적자로 나이는 23~44세인 것으로 알려졌다.

그러나 이들은 매일 저녁 투숙객에게 라오스산 보드카 한 잔을 무료로 제공해왔으며 사망 사건이 발생한 날에도 100여명이 술을 마셨으나 대부분 아무런 문제가 없었다며 불법 주류 제공 의혹을 전면 부인했다.

메탄올은 공업용 알코올 중 하나로, 술의 주 성분인 에탄올과 냄새가 유사하지만 인체에 치명적인 유독 물질로 분류된다. 체내에 들어가면 급성 중독 및 두통·현기증·구토·복통·설사 등의 증상이 나타나고, 심하면 사망에 이른다.

그러나 메탄올 중독은 일반적인 숙취와 증상이 비슷해 중독인 지 숙취인 지 구분하기 어렵다. 섭취 후 12~48시간 후에는 발작이나 시야 흐림과 같은 심각한 문제가 발생할 수 있고, 실명이나 혼수상태로 이어질 수 있다.

국경없는의사회(MSF)는 메탄올 30 ㎖의 양만으로도 사람에게 치명적일 수 있다고 경고한다. 다만 메탄올을 섭취한 뒤 10~30시간 안에 진단을 받으면 투석을 통해 성공적으로 치료할 수 있다.

동남아시아 일부 지역에서는 술의 양을 늘리고 알코올 도수를 높이기 위해 에탄올 대신 값이 저렴한 메탄올을 다른 음료에 불법 첨가하는 사례가 종종 발생하고 있다.

지난해 12월 베트남 호이안에서는 외국인 관광객 2명이 메탄올이 함유된 술을 마시고 사망했고, 같은 해 6월 태국에서도 불법 제조된 술로 4명이 사망하고 33명이 입원하는 사고가 발생했다.