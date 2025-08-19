스포츠 상품화 급성장하며 실적 견인 회계적 요인으로 일시적 단기 손실 발생

[헤럴드경제=강승연 기자] 형지엘리트는 제24기(2024년 7월 1일~2025년 6월 30일) 연결 기준 매출이 전년 대비 26% 증가한 1677억원으로 잠정 집계됐다고 19일 밝혔다.

다만 전환사채(CB) 평가 과정에서 주가 상승에 따른 공정가치 평가손실 등 회계적인 요인으로 당기순이익은 -21억원을 기록했다.

형지엘리트는 매출 성장의 주요 동력으로 스포츠 상품화 사업을 꼽았다. 야구, 축구 등 프로 스포츠의 역대급 흥행 분위기 속에서 형지엘리트는 교복 시장의 확고한 입지를 기반으로 스포츠 상품화 사업을 신사업으로 육성하고 있다.

스포츠 상품화는 1000만 관중 시대를 연 프로야구를 비롯해 축구, e스포츠 등으로도 협업 종목과 구단을 꾸준히 확장하고 있다. 특히 FC바르셀로나와 FC서울의 상품화 사업파트너로, 최근 두 구단의 친선경기를 기념해 운영한 팝업스토어에는 총 3만5000여명이 찾기도 했다.

형지엘리트는 워크웨어 역시 판매 채널을 다각화해 B2B를 넘어 B2C 소비자까지 공략하며 매출을 확대할 방침이다. 또한 프리미엄 교복을 활용한 중국 시장의 안착을 밑거름 삼아 아세안 지역 프리미엄 교복 시장 진출에도 속도를 내겠다는 입장이다.

형지엘리트 관계자는 “신사업 관련 선제적인 투자 효과로 스포츠 상품화 부문 매출이 폭발적으로 증가하면서 향후 성장 가능성에 대한 긍정적 전망이 확대되고 있다”며 “이번 손실은 일회성 회계 처리에 따른 결과로, 본업을 통한 성장세는 더욱 강화될 것으로 판단한다”고 말했다.