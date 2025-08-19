특검, 19·21일 연달아 이 전 대표 소환 방침

[헤럴드경제=이용경 기자] 김건희 여사를 둘러싼 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 19일 김 여사 최측근으로 불리는 이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표를 추가 소환해 변호사법 위반 혐의 등을 조사한다.

특검은 이날 오전 10시 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 사무실로 구속된 이 전 대표를 변호사법 위반 혐의 피의자로 불러 추가 조사를 이어간다. 이날은 이 전 대표가 구속된 이후 두 번째 조사다.

김 여사의 최측근이자 도이치모터스 주가조작 사건 당시 계좌 관리인이었던 이 전 대표는 2022년 6월부터 2023년 2월까지 도이치모터스 1차 주가조작 사건의 ‘주포’(큰손 개인투자자)로 알려진 이정필 씨에게 집행유예를 받게 해주겠다는 조건으로 총 25차례에 걸쳐 8100만원을 받은 혐의(변호사법 위반)를 받는다.

특검은 당시 이 전 대표가 이씨에게 윤석열 전 대통령 부부를 비롯한 법조계와 정관계 인사들과 친분을 언급하며 재판에 유리한 영향력을 행사해 주겠다고 언급한 정황까지 포착했다고 전해졌다.

이 전 대표는 이번 수사의 실마리가 된 이씨의 진술을 줄곧 허위라고 주장하며 자신의 혐의를 부인했다.

하지만 특검은 이달 1일 이 전 대표에 대한 구속영장을 청구했고 법원은 “증거 인멸 염려가 있다”고 영장을 발부했다.

이 전 대표는 지난 14일 구속 이후 첫 조사에서 변호사법 위반 혐의를 비롯한 김 여사와의 관계 전반을 조사받았다고 한다. 당시 이 전 대표는 특검에 “(김 여사와는) 오래전 관계가 끊어졌다”라는 취지로 진술하며 대질신문까지 요구했다고 전해졌다.

특검은 오는 21일에도 이 전 대표를 김 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹과 관련한 참고인 신분으로 불러 조사할 방침이다.

김 여사는 2009~2012년 권오수 전 회장 일당이 도이치모터스 주가를 조작하는 과정에 돈을 대는 ‘전주(錢主)’로서 이에 공모하거나 방조한 혐의(자본시장법 위반)를 받는다.

앞서 김 여사의 계좌 관리인이자 시세조종을 지휘하는 역할을 했던 이 전 대표는 권 전 회장 등 8명과 도이치모터스 주가조작 사건으로 기소돼 대법원에서 전원 유죄가 확정됐다.

당시 법원 판결문에는 김 여사의 계좌 3개와 김 여사 모친 최은순 씨의 계좌 1개가 시세조종에 동원됐다는 내용이 적시됐다.

한편 이 전 대표는 특검의 핵심 수사 대상인 삼부토건 주가조작 사건 등에 있어서도 김 여사의 배후성을 입증할 핵심 인물이기도 하다.