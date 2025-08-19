공실에도 불구하고 추가모집 공고 없어 입주민 “외국인 본 적 있다” 의혹 제기도

[헤럴드경제=정주원 기자] 최근 가압류가 진행된 서울의 한 ‘청년안심주택’에서 대규모 공실이 발생했음에도 적법한 절차를 거치지 않고, 이를 단기 임대 형태로 부적절하게 운영 중이란 의혹이 입주자 사이에서 제기되고 있다. 서울시가 청년들의 주거 안정을 돕기 위해 도입한 ‘청년안심주택’ 일부 단지에서 입주자 보증금 반환 문제가 불거진 가운데, 공실 관리마저 도마위에 오르면서 제도의 재정비가 필요하다는 목소리가 나온다.

19일 서울 동작구에 있는 청년안심주택 입주자들에 따르면, 현재 이 단지는 전체 152가구 중 99가구만 입주했다. 50여 가구는 공실이다. 그러나 서울시 청년안심주택 플랫폼에는 해당 단지가 ‘입주 불가능(공실 없음)’ 상태이며, 일반 공급 102가구의 입주현황에는 모두 입주가 완료된 상태로 표기돼 있다.

실제 청년안심주택은 공실 발생 시 추가 모집공고를 통해 입주자를 모집하는데, 2023년 7월 이후 공고는 한 차례도 진행되지 않았다. 입주가 시작된 지난해 8월 30일 이후 관리사무소에서 올해 2월 예비 순번 입주자에게 일부 연락을 돌린 것이 전부였으며, 그 이후 별도의 모집 절차는 이뤄지지 않은 것으로 전해진다.

입주자들은 이 과정에서 ‘빈집’ 일부가 외국인 게스트하우스 등 불법 단기임대로 운영되고 있다는 의혹마저 제기하고 있다. 해당 단지 입주자 A씨는 “단지 내 거주자로 추정된 외국인을 마주친 적이 많다”면서 “구체적으로 보증금 없이 월세 60만원에 단기임대로 운영된다는 말까지 나오고 있다”고 전했다.

서울시는 게스트 하우스 형태의 단기임대 운영 가능성을 일축했다. 서울시 관계자는 “청년안심주택은 반드시 모집공고와 청약 절차로만 계약이 가능하다”며 “외국인 게스트하우스 형태로 돌리는 것은 규정상 불가능하다. 만약 무단으로 운영된다면 미신고 숙박영업에 해당해 과태료 부과 대상”이라고 강조했다.

하지만 “주택임대차보호법상 기본은 2년 계약이지만, 임차인이 1년만 살겠다고 요청하는 경우 임대인과 협의해 단기 계약을 맺을 수 있다”며 “이 경우에도 입주자는 2년까지 거주할 권리를 보장받는다. 2년으로 공고가 나가더라도 임차인의 사정에 의해 1년만 원하는 경우 그렇게 계약이 되는 사례가 몇몇 청년안심주택에서 확인된다”고 설명했다.

한편 청년안심주택 모집공고·플랫폼 관리는 SH서울주택도시개발공사 청년 주거 안심센터에서 관리한다. 해당 청년안심주택 관리사무소 측은 “현재 추가 모집공고를 준비 중이며 곧 공고가 나올 예정”이라며 “공실 현황도 추가모집 시점에 맞춰 새롭게 차후 등록될 것”이라고 밝혔다.

서울시는 현재 청년안심주택 사업에 대한 문제 제기가 꾸준히 이뤄지자 제도 개선을 추진하고 있다. 청년안심주택 준공 후 일부 물량의 선분양 허용과 커뮤니티시설 도입에 대한 기부채납 인정, 청년주택사업 비주거 비율 완화 등을 담은 개선안을 준비 중인 것으로 전해진다.