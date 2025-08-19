취임 첫 한미연합연습 국방전략회의 주관 “전면전 확대되지 않게 위기 완화 노력도”

[헤럴드경제=신대원 기자] 안규백 국방부 장관은 한미연합훈련인 ‘을지 자유의 방패’(UFS) 연습 첫날인 18일 국방전략회의를 주관하고 최소희생으로 승리를 달성해야 한다고 강조했다고 국방부가 19일 전했다.

안 장관은 전날 육군 수도방위사령부가 관할하는 지휘통제벙커인 ‘B-1문서고’(B-1벙커)에서 이재명 정부 출범 이후 처음이자 장관 취임 후 첫 한미연합연습인 UFS 1일차 국방전략회의를 주관했다.

안 장관은 회의에 참석한 김명수 합참의장을 비롯한 각군 참모총장 등 주요 직위자들에게 국민의 안전을 최우선에 둬야 한다고 강조했다.

그는 “전쟁에 대비해 최단시간에 최소희생으로 승리를 달성할 수 있는 국가총력전 수행태세를 갖추라”며 “전면전으로 확대되지 않게 위기를 완화시켜 위기 이전의 상황으로 되돌아갈 수 있도록 굳건한 연합방위태세 하에서 국제사회와도 함께 노력해야 한다”고 주문했다.

이어 “실전감각은 말이나 글로 표현할 수 없는 것이기 때문에 이러한 연습을 통해 실전적 감각을 익히는 것이 군의 숙명”이라면서 “즉시 행동화할 수 있는 전쟁수행능력을 갖출 것”을 당부했다.

한편 한미는 전날부터 오는 28일까지 UFS 연습을 진행한다.