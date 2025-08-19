가이드마련 전까지 신규 영업중단 행정지도 이용자 피해 지속될 경우 현장점검 등 시행

[헤럴드경제=정윤희 기자] 금융당국이 국내 가상자산 거래소들이 내놓은 ‘가상자산 대여서비스’의 신규 영업을 중단시켰다. 이용자 보호장치가 충분히 않은 상황에서 레버리지 상품 같은 고위험 서비스를 운영함에 따라 이용자 피해 우려가 지속적으로 제기되고 있다는 판단에 따른 것이다.

금융위원회와 금융감독원등은 ‘가상자산 대여서비스 가이드라인(가칭)’이 마련되기 전까지 가상자산 대여 서비스에 대한 신규 영업 중단을 행정지도 했다고 19일 밝혔다.

업비트, 빗썸 등 일부 가상자산 거래소들이 운영중인 ‘가상자산 대여서비스’는 가상자산 또는 예치금을 담보로 이용자에게 가상자산을 대여하는 서비스로, 일종의 ‘코인 공매도’에 해당한다.

앞서 금융당국은 ‘가상자산 대여서비스’에 대해 레버리지 제공 등 이용자 피해 우려가 크거나 금전성 대여 등 법적 불확실성이 있다며 재검토를 요청했다. 해당 서비스에 대한 가이드라인을 마련하겠다는 계획도 내놨다.

금융당국에 따르면, A사 가상자산 대여의 경우 6월 중순부터 한 달여 간 약 2만7600명, 1조5000억원 규모가 이용됐지만 이 중 13%(3635명)가 강제청산을 경험한 것으로 집계됐다. 강제청산은 대여한 가상자산의 가격이 당초 예상과 다르게 변동해 증거금 손실 및 대여상황이 종료되는 것이다.

또, USDT 대여 서비스 시행 직후 매도량 급증으로 인해 해당 거래소의 USDT 시세가 이례적으로 하락하는 등 시장질서 교란 현상도 나타났다.

때문에 이미 적지 않은 이용자가 해당 서비스를 이용하고 있는 상황에서 적절한 이용자 보호 장치 없이 신규 영업이 지속될 경우 이용자 피해가 누적될 우려가 있다는 것이 금융당국의 판단이다. 새로 시장에 참여하려는 사업자들 역시 예측 가능성 차원에서 보다 명확한 지침을 요청하고 있다.

이에 금융당국은 가상자산 거래소들에 대해 이날부터 가이드라인 마련 전까지 가상자산 대여서비스 신규 영업 중단을 요청하는 행정지도 공문을 발송했다.

다만, 가이드라인 시행 이전에도 기존 대여서비스 계약에 따른 상환, 만기 연장 등은 허용된다. 가이드라인 시행 이후에는 가이드라인이 정한 범위 내에서 가상자산 대여서비스 신규 영업을 재개토록 유도할 방침이다.

금융당국은 “행정지도에도 신규영업 계속으로 인한 이용자 피해 우려가 지속될 경우 사업자에 대한 현장점검 등 이용자 보호를 위한 감독상 제반 조치를 시행할 예정”이라고 경고했다. 아울러 사업자의 영업 불확실성 해소 및 이용자 보호 등을 위해 가상자산 대여 관련 가이드라인을 신속히 마련할 계획이다.