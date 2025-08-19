- 역세권 아파트에 청약자 쏠림 심화… 역세권 단지엔 수만 명 청약 잇따라

올해 상반기 수도권 분양시장에서는 역세권 아파트의 강세가 두드러졌다. 실제 1순위 청약자 수 상위 10개 단지 중 9곳이 역세권 입지에 위치한 것으로 나타나, 분양 성패를 좌우하는 핵심 조건으로 ‘역세권’의 가치가 다시 한번 부각되고 있다.

부동산R114에 따르면, 올해 전국에서 가장 많은 청약자가 몰린 단지는 경기 화성시 동탄2신도시에 공급된 ‘동탄포레파크 자연앤푸르지오’로, 무려 4만3547명이 1순위 청약에 나섰다. 이 단지는 동탄트램 2호선이 예정된 역세권 입지다. 이어서는 2호선 내방역 도보권에 공급된 서울 서초구 ‘래미안 원페를라’가 4만635명의 청약 접수를 받았고, 5호선 강일역 역세권의 ‘고덕강일 대성 베르힐’은 3만287명의 접수가 이뤄지며 뒤를 이었다.

특히 청약자 상위 9개 역세권 단지에 접수된 1순위 청약자 수는 무려 13만8180명에 달해, 올해 상반기 전국에 공급된 75개 단지의 전체 1순위 청약자 수(25만395명)의 절반이 넘는 55%를 차지한 것으로 나타났다.

이처럼 역세권 아파트가 높은 경쟁률을 기록하는 이유는 단순한 교통 편의성만이 아니다. 역세권은 주변으로 상업시설, 병원, 학교, 공원 등 다양한 인프라가 밀집해 있어 생활 편의성과 정주 여건이 뛰어난 것이 강점이다. 또한 유동 인구가 많은 만큼 전세 수요나 임대 수익 안정성도 기대할 수 있어, 실거주는 물론 투자 수요까지 아우를 수 있는 ‘입지 프리미엄’으로 평가된다.

이러한 장점 때문에 같은 지역 내에서도 역세권 여부가 집값에 큰 영향을 미치고 있다. KB부동산 시세 자료에 따르면, 인천1호선 인천대입구역과 맞닿아 있는 역세권 아파트인 ‘송도더샵파크에비뉴’의 전용 84㎡의 평균 매매가는 11억8000억원 선이다.

반면 인천대입구역을 도보 이용하기엔 거리가 먼 ‘송도더샵그린에비뉴7단지’ 전용 84㎡의 평균 매매가는 8억4000만원 선으로, ‘송도더샵파크에비뉴’와 비교하면 매매가격이 3억원 이상이 차이난다.

한 업계 관계자는 “특히 최근에는 정부의 가계부채 축소 기조 정책으로 ‘똘똘한 한 채’를 찾는 수요가 늘면서, 역세권 아파트의 가치는 더욱 커지는 분위기”라며 “수요층의 관심이 계속되고 있는 만큼, 하반기 청약 시장에서도 역세권 아파트로의 쏠림 현상은 계속될 것으로 보인다”고 전망했다.

이러한 가운데, 하반기 수도권 분양시장에서는 BS한양이 9월 중 수인분당선 인하대역 역세권 아파트 ‘인하대역 수자인 로이센트’의 분양을 예고해 이목이 집중되고 있다. 인천광역시 미추홀구 용현학익 2-2블록 인하대역1구역 도시개발사업을 통해 조성되는 아파트로, 지하 2층~지상 최고 43층, 전용면적 84~101㎡, 총 1,199세대(일반분양 959세대, 민간임대 240세대) 규모의 대단지로 조성된다.

특히 인하대역 수자인 로이센트는 인하대역 역세권 입지를 기반으로 이미 완성된 생활 인프라를 누릴 수 있다는 점에서도 관심이 높게 이어지고 있다.

실제 단지는 인하대역 주변으로 형성된 대규모 상권과 대형마트, CGV 등을 도보로 이용할 수 있다. 또 도담공원과 다솜어린이공원, 용정근린공원, 용현도시농업공원 등 공원시설도 가까워 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다. 여기에 단지 바로 앞에 위치한 인천용학초와 용현중, 용현여중, 인항고 등 초·중·고를 모두 도보로 이용할 수 있는 우수한 교육환경까지 갖췄다.

교통 호재도 풍부하다. 인근 송도역에서는 인천발 KTX가 2026년 개통 예정이며 GTX-B 청학역(추진 중) 등 향후 광역 교통망이 확충되면 서울 접근성도 크게 개선될 전망이다.

인하대역 수자인 로이센트는 브랜드 프리미엄 측면에서도 기대감이 크다. 특히 올해 20주년을 맞은 수자인 브랜드의 기술력과 상품 경쟁력이 집약된 설계를 적용해 실거주 만족도를 극대화한다는 점에서 주목할 만하다.

우선 단지는 최고 43층의 스카이라인과 함께 랜드마크동 커튼월룩 적용 등으로 차별화된 외관을 갖춰 랜드마크로서의 위상을 높일 계획이다.

또한 판상형 4Bay 구조(일반분양 기준) 중심의 평면 설계를 적용해 탁월한 채광과 통풍, 개방감을 확보했다. 여기에 단지 내에는 조경과 커뮤니티도 다채롭게 꾸며 입주민의 여가와 힐링을 지원할 계획이다.

한편, 견본주택은 사업지와 맞붙은 인천광역시 미추홀구 용현동 일원에 마련될 예정이다. 단지에 대한 자세한 정보는 전화문의 및 홈페이지 방문을 통해 확인할 수 있다.