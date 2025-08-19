-저평가된 개발 초기 선점하면 프리미엄 ‘수억원’, 분양시장에서도 인기

-김포풍무역세권 첫 번째 분양 단지 ‘호반써밋 풍무’ 9월 분양 예정

대규모 신(新)주거타운 내 첫 분양 단지는 단순히 시작한다는 의미를 넘어 개발에 따른 미래가치를 모두 선점할 수 있는 중요한 기회로 인식된다. 특히 향후 수요자들에게 개발지 일대를 인식하게 하는 중요한 사업이다 보니 입지부터 상품까지 모두 공을 들이고, 이후 이어지는 개발과 인프라 구축에 따라 높은 프리미엄 형성도 기대할 수 있다.

이에 신도시, 택지지구, 도시개발사업, 역세권 개발사업 등에서 처음 선보이는 분양 단지는 랜드마크로 자리잡는 경우가 많다. 또한 개발 초기 저평가된 시점에 공급하다 보니 비교적 합리적인 분양가로 책정돼 초기 투자자들이 안정적인 시세차익을 기대할 수 있다는 분석이다.

대표적으로는 수인분당선과 에버라인 환승역세권인 기흥역을 중심으로 개발된 기흥역세권 일대가 있다. KB부동산 자료에 따르면, 이곳에서 처음 분양된 ‘기흥역 롯데캐슬 레이시티’는 올 8월 기준 전용 84㎡의 평균 시세가 7억6,750만원으로, 이는 입주 초기인 2017년 10월 거래가격(4억2,500만원) 대비 3억원 이상이 오른 가격이다.

이러한 까닭에 최근 분양시장에서도 초기 프리미엄을 선점할 수 있는 첫 분양 단지는 연일 흥행을 이어가고 있다. 지난 5월 하남 교산지구 첫 분양으로 주목을 받았던 ‘교산 푸르지오 더 퍼스트’는 총 201가구 모집에 5만2,920명이 신청해 평균 경쟁률 263.3대 1을 기록했다.

업계 관계자는 “규모가 큰 택지지구나 도시개발사업에 첫 번째로 분양되는 단지는 개발이 진행됨에 따라 커지는 미래가치를 모두 흡수할 수 있고, 입주 시점에는 새롭게 지어진 풍부한 생활인프라도 누릴 수 있어 선호도가 높다”며 “이에 분양시장에서도 개발 초기 프리미엄을 선점할 수 있는 단지들은 부동산 시장 분위기와 관계없이 우수한 성적을 기록하는 경우가 많다”고 말했다.

수도권에서는 김포풍무역세권 도시개발사업 첫 분양 단지인 ‘호반써밋 풍무(가칭)’로 수요자들의 관심이 집중되고 있다. 호반써밋 풍무는 김포 풍무역세권 B5블록(김포시 사우동 일원)에 들어서며, 지하 2층~지상 29층, 전용면적 84∙112∙186P㎡, 총 956가구 규모다. 타입별 분양 가구수는 ▲84㎡A 331가구 ▲84㎡B 183가구 ▲112㎡A 408가구 ▲112㎡B 28가구 ▲186㎡P(펜트하우스) 6가구다.

호반건설은 이번 B5블록 공급 이후 B4블록, C5블록에도 추가로 공급할 예정으로, 풍무역세권 내 총 3개 블록에 총 2,580가구 규모의 “호반써밋” 브랜드 타운을 완성할 예정이다.

김포 풍무역세권 도시개발사업은 김포시 사우동 일원 87만3,763㎡ 부지에 약 1만7,000여 명이 거주하게 될 미니 신도시급 주거 타운이다. 서울과 가까운 지리적 강점과 함께 교통, 주거, 상업, 교육, 업무, 행정시설 및 녹지까지 체계적으로 갖춰져 김포의 신(新) 주거중심지역으로 떠오르고 있다.

특히, 호반건설이 공급하는 3개 블록은 풍무역세권 도시개발사업 내에서도 가장 뛰어난 입지에 들어선다. 김포골드라인 풍무역을 도보 5분이면 이용할 수 있는 초역세권 단지이며, 마곡역까지 20분대, 여의도까지 30분대, 서울역까지 40분대에 도달 가능(열차 이동시간 기준)하다. 강남, 영등포, 합정 등 서울 주요지역을 잇는 광역버스도 풍무역 정거장에서 이용할 수 있다. 또한 차량 이용시 김포대로, 김포한강로(올림픽대로 연결), 48번 국도 등을 통한 서울 접근성도 우수하다.

도시개발사업으로 조성되는 만큼 체계적 인프라도 돋보인다. 유치원, 초등학교, 중학교 신설 예정 부지와 인접해 안전한 도보 통학이 가능하며, 풍무역과 사우역 인근에 형성돼 있는 학원가도 편리하게 이용할 수 있다. 풍무역 인근에는 이마트 트레이더스, 히즈메디병원 등이 위치하고 홈플러스, CGV, 김포시청, 김포종합운동장, 풍무도서관 등이 반경 2km 내에 자리해 이용이 용이하다. 단지 바로 옆으로는 김포시 최초의 대학병원인 인하대 김포메디컬캠퍼스(예정)가 들어설 예정이어서, 입주민들은 수준 높은 의료 서비스를 가까이서 누릴 수 있을 전망이다.

이밖에 계양천 수변공원 및 산책로가 풍무역세권 도시개발사업 부지를 둘러싸고 있고, 선수공원도 가까워 쾌적한 환경도 갖췄다. 풍무역세권 도시개발사업 내에도 다양한 녹지가 조성 예정이다.

분양가 상한제가 적용되어 가격 경쟁력을 갖춘 점도 특징이다. 최근 김포 풍무역 인근 분양된 일반 아파트의 분양가는 3.3㎡당 2,200~2,300만원에 달하며, 6월 말 기준 수도권 민간 아파트 분양가(출처 : 주택도시보증공사)가 전년동월대비 7.72% 상승해 오름세가 이어지고 있는 것과 달리 분양가 상한제 적용으로 합리적 분양가에 선보일 예정이다.

김포 한강신도시에서 다수의 아파트를 시공하며 지역에서 선호도가 높은 호반건설만의 상품성도 시선을 끈다. 남향 위주의 단지 배치와 넉넉한 동간 거리를 적용해 채광 및 통풍, 개방감을 높였다. 전 세대 전용면적 84㎡ 이상의 중대형 구조에 4베이(Bay) 판상형 구조로 공급 될 예정이며, 전용면적 112㎡ 일부 타입에는 5베이 설계가 적용될 예정이다. 186㎡P는 테라스가 포함된 최상층 펜트하우스로 선보인다. 드레스룸, 현관창고 등 수납공간을 극대화한 설계도 눈에 띈다. 입주민 전용 커뮤니티시설로는 피트니스센터, 실내골프연습장, 작은 도서관, 카페라운지 등 다양한 커뮤니티를 선보일 계획이다.

한편, ‘호반써밋 풍무’ 견본주택은 사업지 인근(풍무역 1번 출구 인근)인 김포시 사우동 일원에 9월 오픈 예정이다.