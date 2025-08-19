곡물 조달 경쟁력 강화·美서 취급량 확대 2030년 연간 1000만톤 식량 취급 목표

[헤럴드경제=고은결 기자] 포스코인터내셔널은 18일(현지시간) 미국 캔자스시티에서 미국 곡물기업 바틀렛앤컴퍼니와 업무협약을 체결했다고 19일 밝혔다.

협약식에는 이계인 포스코인터내셔널 사장과 조 그리피스 바틀렛 사장을 비롯한 양사 관계자들이 참석했다. 양사는 2027년까지 연간 400만톤 규모로 곡물 거래를 확대하기로 합의했다.

협약에 따라 양사는 품목 및 원산지를 북미 중심에서 중남미, 흑해산으로 다변화하고, 중남미·중동·아프리카·아시아 등 수요 시장에 공동 진출하는 방안을 검토하기로 했다. 바틀렛은 1907년 설립된 미국의 곡물기업으로, 미국 중서부를 기반으로 옥수수·밀·대두 등 곡물의 조달·유통·가공사업을 운영하고 있다.

이번 협약은 글로벌 식량시장의 불확실성이 커지는 가운데 곡물 조달 경쟁력 강화에 기여할 것으로 평가된다. 한국의 곡물 자급률은 20% 미만으로 매년 1600만톤 이상의 곡물을 수입에 의존해 공급망 다변화가 중요해지고 있다.

포스코인터내셔널은 2015년 식량사업 본격 진출 이후 꾸준히 사업 규모를 확대해왔다. 올해에는 연간 550만톤을 취급할 예정이며, 이 중 약 200만톤을 국내에 도입할 전망이다.

곡물 분야에서는 이번 협약을 통해 주요 곡물 생산국인 미국에서 취급량을 늘리는 동시에, 최근 세계 최대 곡물 수출시장으로 부상하고 있는 남미에서의 조달 경쟁력을 점진적으로 높인다. 또한 우크라이나 곡물터미널의 종전 후 조기 정상화를 위해 우크라이나 곡물사업을 선제 점검, ‘북미-흑해-남미’에서 글로벌 공급망을 확보할 계획이다.

팜유 분야에서는 인도네시아에서 3만 헥타르 규모의 팜 농장을 운영하고 있으며, 연산 50만톤 규모의 팜유 정제공장을 하반기에 준공한다. 팜유 사업에서는 추가 농장 확보를 통해 팜 농장부터 정제유 생산에 이르는 사업 체계를 마련할 예정이다.

포스코인터내셔널은 이를 통해 글로벌 곡물시장에서 안정적인 사업 기반을 마련하고, 2030년까지 연간 1000만톤 식량 취급 체제를 구축해 글로벌 식량사업자로 성장한다는 전략이다. 국가 식량안보에도 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다.