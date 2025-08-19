8월 15일부 주5회 운항 시작 9월 1일부터 내년 3월 28일까지 매일 운항 “제주발 국제선 네트워크 확대”

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공은 지난 15일 제주-싱가포르 정기편 직항 노선을 신규 취항했다고 19일 밝혔다.

제주~싱가포르 노선은 지난 15일부터 주 5회(월·화·목·금·일요일) 운항하며, 오는 9월 1일부터 내년 3월 28일까지는 매일 운항으로 확대된다. 비행시간은 약 5시간 50분이며, 싱가포르가 한국보다 시차가 1시간 느리다.

출발편은 제주국제공항에서 오후 7시 50분에 출발해 다음 날 오전 12시 45분경 싱가포르 창이 국제공항에 도착하며, 귀국편은 현지 시각 오전 2시 15분에 출발해 제주국제공항에 오전 9시 20분경 도착한다. 비행시간은 약 5시간 45분이 소요된다.

한편, 티웨이항공은 제주와 김포·대구·청주·광주를 연결하는 국내선 4개 노선과 ▷제주~오사카 ▷제주~타이베이 ▷제주~가오슝에 이어 이번 ▷제주~싱가포르 노선까지 총 4개의 국제선을 운항하고 있다.

아울러 지난 15일부터 17일까지 싱가포르 최대 여행박람회인 ‘나타스 홀리데이 2025’에 소노호텔앤리조트와 공동으로 참여해 홍보 부스를 운영하고, 그룹 시너지를 활용한 연계 상품과 브랜드 가치를 소개하는 등 현지 고객과 관련 업계의 높은 관심을 받은 바 있다.

티웨이항공 관계자는 “이번 제주~싱가포르 노선을 취항을 통해 제주발 국제선 경쟁력을 강화해나가겠다”며 “앞으로도 티웨이항공은 안전 운항을 최우선으로, 고객에게 만족스러운 여행 경험을 제공하기 위해 지속 노력하겠다”고 말했다.