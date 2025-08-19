[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천대로 주변 11개 지구단위계획 재정비로 원도심 활성화 방안이 모색된다.

인천광역시는 인천대로 일반화사업 전 구간 공사 착공에 맞춰 인천대로 주변 11개 지구단위계획구역 재정비와 경관상세계획 수립 등을 추진한다고 19일 밝혔다.

11개 지구단위계획은 지난 2020년 12월 고시됐다. 미추홀구 용현동에서 서구 가정동까지 인천대로 주변 직접 영향권(50m) 이내에 해당하는 약 122만㎡(축구장 170여 개) 규모다.

인천시는 ‘지구단위계획 재정비 및 활성화 방안 수립 용역’을 2026년 6월 완료한다.

기본 방향은 인천대로를 도시의 단절이 아닌 연결의 공간으로 전환하는 것이다.

인하대를 중심으로 한 문화 플랫폼, 산업단지를기반으로 한 미래산업 플랫폼, 역세권 중심의 집중도시 플랫폼을 조성해 문화·일자리·주거를 유기적으로 연계할 계획이다.

지구단위계획 재정비 및 활성화 방안으로는 ▷구역 통합 및 명칭 변경 ▷건축물 용도계획 유형화 및 완화 ▷블록 단위 개발 유도 ▷소규모주택정비사업 활성화 ▷사업지역 내 테라스형 전면공지 허용 등이다.

인천시는 기존 11개 구역을 4개 권역으로 통합해 연계성을 높이고 탄력적으로 개발 수요에 대응할 방침이다.

건축물 용도계획은 인천대로 전면부와 이면부로 나누어 유형화하고 전면부 1층을 근린생활시설로 제한했던 기존 규제를 폐지해 용도 제약을 완화해 재건축을 유도할 예정이다.

또 가공선로 지중화, 고원식 진출입구 설치, 테라스형 전면공지 허용 등을 통해 보행환경과 지역 상권을 활성화할 계획이다.

블록단위의 규모 있는 공동개발 시에는 용도지역 상향을 허용해 사업시행자의 사업성 확보와 함께 기부채납을 활용한 주차장·공개공지 등 기반시설을 확보해 생활환경을 개선할 계획이다.

이밖에 계획구역 내 추진 중인 21개 소규모주택정비사업, 사업성·공공성 동시에 확보계획구역 내 추진 중인 21개 소규모주택정비사업의 활성화를 위해 현행 상한 용적률 적용기준을 공공기여율에 따른 인센티브 방식으로 변경할 예정이다.