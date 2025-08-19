李정부 첫 ‘산업경쟁력강화 관계장관회의’

[해럴드경제=배문숙 기자]글로벌 공급 과잉에 경쟁력 약화로 위기에 처한 석유화학 산업의 구조개편 방안이 나온다.

기업 간, 기업 내 자발적 사업 재편이 속도감 있게 이뤄질 수 있도록 판을 짜고, 구조 개편 ‘골든타임’을 놓치지 않도록 각종 금융, 세제 등의 지원을 집중할 것으로 보인다.

19일 관계 부처에 따르면 정부는 20일 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 ‘산업경쟁력강화 관계장관회의(산경장)’를 열어 ‘석유화학 구조개편 방안’을 논의할 것으로 알려졌다.

주무 부처 수장인 김정관 산업통상자원부 장관을 비롯해 관계 부처 장관들도 참석한다. 기업의 자발적 사업재편을 추동하기 위한 각종 인센티브에 초점을 맞춘 것으로 전해졌다. 개별 기업의 구체적인 구조조정 계획·수치도 제시될 것으로 알려졌다.

글로벌 공급 과잉에 대응하기 위한 생산 물량 조절이 불가피한 만큼, 업계 논의를 바탕으로 경쟁력을 유지할 수 있는 수준의 생산 설비 가동 계획이 정리될 전망이다.

이번 회의는 이재명 정부 들어 처음 열리는 산경장이다. 이 대통령은 지난 14일 “석유화학 산업이 글로벌 수요 부진과 중국발 공급 과잉으로 상당히 큰 위기”라며 “관계 부처는 석유화학 재편 종합대책을 신속하게 마련하도록 해 달라”고 지시했다.

국내 석유화학 산업은 중동·중국 등의 대규모 설비 증설로 인한 공급 과잉과 수요 부진으로 수익성이 악화하며 3∼4년째 불황이 깊어지고 있다.

최근에는 한화그룹과 DL그룹이 합작해 설립한 여천NCC가 적자 누적에 따른 재무구조 악화로 부도 위기에 몰리며 추가 출자, 유상증자와 같은 긴급 수혈을 받는 등 풍전등화 상황이 그대로 노출되기도 했다.

한국화학산업협회가 보스턴컨설팅그룹(BCG)을 통해 진행한 컨설팅 용역에 따르면 국내 석유화학 기업의 영업손익과 재무 상황을 고려했을 때 현재의 불황이 이어진다면 3년 뒤에는 기업의 절반은 지속이 불가능할 것으로 분석됐다.

정부는 작년 말 ‘석유화학산업 경쟁력 제고 방안’을 발표한 데 이어 BCG그룹 보고서, 업계 간담회 등을 통해 석유화학 산업의 사업 재편을 유인하기 위한 맞춤형 지원 방안을 마련했다.

산업부가 발표하는 구조 개편 방안은 기업의 자발적 사업 재편 추진을 추동하기 위한 각종 인센티브에 초점을 맞춘 것으로 전해졌다.

당사자인 기업들이 각자 중장기 사업계획과 손익계산을 통해 자발적으로 사업을 정리·조정하거나 인수·합병(M&A) 등 ‘결단’을 내리면 사업 재편이 신속히 이뤄지도록 정부가 각종 제도·행정 지원에 나선다는 것이다.

산업부는 지난달부터 문신학 1차관이 10여개 석화기업 대표를 각각 개별적으로 만나 각 사의 사업 재편 계획을 취합해 정부 지원 방안을 구체화해 왔다.

이번 대책 발표에서는 개별 기업의 구체적인 구조조정 계획·수치도 제시될 것으로 알려졌다. 글로벌 공급 과잉에 대응하기 위한 생산 물량 조절이 불가피한 만큼, 업계 논의를 바탕으로 경쟁력을 유지할 수 있는 수준의 생산 설비 가동 계획이 정리될 전망이다.

앞서 산업부는 석유화학 업계 사업 재편 방향으로 설비 폐쇄, 사업 매각, 합작법인 설립, 설비 운영 효율화, 신사업 M&A 등을 제시한 바 있다.

업계의 사업 재편을 지원하기 위해 정부도 각종 지원책을 정리했다. 기업들의 신속한 사업 재편을 촉진하기 위해 합작법인 설립, 신사업 M&A 추진 시 기업결합심사가 신속히 이뤄질 수 있도록 공정거래위원회 컨설팅을 지원하고, 사업 재편을 위한 정보 교환에 대한 사전 심사를 간소화하는 등 규제 문턱을 낮춘다.