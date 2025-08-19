누적 수익률 -0.2%까지 떨어져 한전·한수원, 1.4조원 추가비용 법적 다툼 한전 “수출 기반 닦아…유·무형 가치 종합 평가해야”

[헤럴드경제=배문숙 기자]우리니라의 첫 해외 원전 수출 성공 사례로 기록된 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 사업이 올해 상반기에 적자로 전환됐다. 당초 계획보다 공사 기간이 지연되면서 비용이 증가했고, 이로 인해 수익성이 악화한 결과다.

그러나 정부와 사업자인 한국전력은 UAE 원전 건설 사업뿐만 아니라 투자 사업에도 참여해 향후 60년 운영 기간 전력 판매 배당 수익을 확보할 예정으로 건설 사업만 수익성을 평가하는 것은 부적절하다는 입장이다.

우리나라는 올해 체코에 역대 두 번째로 원전을 수출하기로 하는 등 정책적으로 원전 수출을 확대하는 가운데 수주만큼이나 수익성 관리의 중요성이 커졌다는 평가가 나온다.

19일 한전의 올해 상반기 재무제표를 분석한 결과, 바라카 원전 사업이 대부분을 차지하는 ‘UAE 원전 사업 등’ 항목의 누적 손익은 349억원 적자를 기록했다. 누적 수익률은 -0.2%로 떨어졌다. UAE 원전 사업의 누적 손익이 적자를 기록한 것은 이번이 처음이다.

이 사업의 누적 손익은 2023년 말 4350억원에서 작년 말 722억원으로 급감한 뒤 올해 상반기에 적자로 돌아섰다. 누적 수익률도 2023년 말 2.0%에서 2024년 말 0.3%로 낮아진 뒤 결국 마이너스로 떨어졌다.

총 4기로 구성된 바라카 원전은 이명박 대통령 재임 시절인 2009년 한국이 처음 해외에서 수주한 원전이다. 수주 금액은 약 22조6000억원이었다.

2021년 1호기를 시작으로 지난해 4호기까지 순차적으로 상업 운전에 들어갔으며 현재 발주처와 주계약자인 한전이 종합준공을 선언하기 위한 최종 정산 작업을 진행 중이다.

업계에 따르면 수익성 악화의 주요 원인으로는 공기 연장이 지목된다. 애초 2020년 완공을 목표로 했으나 실제로는 2024년에야 마지막 4호기가 완공됐다.

이 과정에서 추가로 들어간 비용을 놓고 모기업과 자회사인 한전과 한국수력원자력이 이례적인 법적 다툼까지 벌이고 있다.

시운전에 해당하는 운영지원용역(OSS)을 맡은 한수원은 발주사인 UAE와 한전의 귀책으로 인한 공기 지연과 추가 작업 지시로 10억달러(약 1조4000억원)의 추가 비용이 발생했다며 이를 정산해달라고 요구하는 ‘클레임’을 한전에 제기했다. 지난 5월에는 런던국제중재법원(LCIA)에 한전을 상대로 10억달러의 추가 공사 대금을 정산해달라는 중재 신청도 냈다.

반면 한전은 ‘팀 코리아’ 차원에서 UAE에 추가로 더 들어간 공사비를 받아내는 것이 우선이라는 입장을 고수해 양측이 견해차를 좁히지 못했다.

업계는 양사 갈등은 결국 수주 때 미처 예상치 못한 대규모 추가 건설 비용을 누가 떠안을 것인지로 귀결될 것으로 본다.

한수원이 주장하는 추가 공사비를 발주처에서 받아내지 못하고 한전이 대부분 떠안게 된다면 바라카 원전의 누적 손실 규모는 더욱 커질 수 있다.

현재 한전은 한수원이 주장하는 1조4000억원의 추가 공사비 중 10% 수준인 1700억원 정도만 충당부채로 잡아 재무제표에 반영해둔 상태다.

다만 한전은 아직 손실이 확정된 것은 아니며 발주처에서 추가 비용을 받는 노력을 기울이겠다고 강조했다.

한전은 “UAE 원전 건설 사업은 상업 운전 이후 발주처와 사업 종결을 위한 정산 업무가 진행 중으로 최종 정산 결과는 모든 작업을 완료하고 계약적인 이견이 해소되는 시점에 확인이 가능하다”고 답했다. 이어 “한전은 발주처에 계약 변경을 요청하고, 비용을 보상받기 위한 노력을 계속하고 있다”고 덧붙였다.

한전은 설사 적자사업이 되더라도 한국 원전 수출의 기반을 닦은 사업이라는 점, 국내 원전 생태계에 대량의 일감을 공급한 점 등을 종합적으로 평가받아야 한다는 입장이다.

한전은 “UAE 원전 사업의 성과는 건설 사업과 투자 사업이 함께 고려된 경제성을 비롯해 국내 기업의 경제적 파급 효과, 한-UAE 양국의 교류 협력 범위 확대 등 유·무형적 가치에 대한 판단이 종합적으로 이루어져야 한다”고 강조했다.

또한 “UAE 원전 건설 사업뿐만 아니라 투자 사업에도 참여해 향후 60년 운영 기간 전력 판매 배당 수익을 확보할 예정이어서 건설 사업만으로 수익성을 평가하는 것은 부적절하다”고 말했다.