블룸버그 “인텔에 제공 보조금 지분 투자 형태로 전환”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 미국 도널드 트럼프 행정부가 경영난을 겪고 있는 미 반도체 기업 인텔의 지분을 10% 취득하는 방안을 논의 중이라고 블룸버그 통신이 18일(현지시간) 보도했다.

블룸버그 통신은 앞서 지난 14일 트럼프 행정부가 인텔의 지분 인수 방안을 검토하고 있다고 전했는데, 그 규모가 10%라는 것이다.

소식통은 연방 정부가 반도체법에 따라 인텔에 제공된 보조금의 일부나 전부를 지분 투자 형태로 전환하는 방안을 검토하고 있다고 말했다. 이번 조치가 실행되면 미 정부는 인텔의 최대주주가 될 수 있다.

바이든 행정부 때인 지난해 11월 미 상무부는 최첨단 반도체 역량을 발전시키고 일자리 수만 개를 창출하기 위해 인텔에 최대 78억6500만 달러(약 10조9000억원)의 직접 자금을 지급한다고 발표한 바 있다.

인텔은 이를 포함해 상업용 및 군사용 반도체 생산을 위해 총 109억 달러 규모의 보조금을 받을 예정이었다.

지난 15일 기준 인텔의 시가총액은 1075억 달러로, 보조금이 다 지급되면 10%의 지분을 취득할 수 있다.

다른 반도체법 수혜 기업들과 마찬가지로 인텔의 보조금은 프로젝트 단계별 성과에 따라 순차적으로 지급되며, 올해 1월 기준으로 22억 달러를 지급받았다.

다만, 구체적인 지분 규모나 행정부가 실제로 계획을 추진할지 여부는 아직 유동적이라고 소식통은 덧붙였다.

연방 정부의 인텔 지분 인수는 지난 11일 트럼프 대통령과 립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)의 면담에서 비롯된 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령은 지난 7일 탄 CEO가 중국 정부와 기업에 연루돼 있다며 즉각 사임을 요구했다가 만난 직후에는 “그의 성공과 부상은 놀라운 이야기”라며 탄 CEO를 치켜세우기도 했다.

트럼프 행정부의 인텔 지분 취득 검토는 최근 국방부가 희토류 생산업체 MP머트리얼스에 4억 달러 규모를 투자해 15%의 우선주를 취득하겠다고 밝힌 것과 유사한 형태다.

블룸버그 통신은 “이는 전례 없는 조치로, 이 거래로 국방부는 MP머트리얼스의 의 최대주주가 된다”고 전했다.

지난주 연방 정부의 인텔 지분 취득 검토 소식 등으로 5일 연속 상승했던 인텔 주가는 이날 10%라는 구체적인 수치가 보도된 뒤에는 약 4% 하락 중이다.