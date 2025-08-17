[헤럴드경제=김성훈 기자] 17일 서울 마포구의 한 아파트에서 불이 나 2명이 숨지고 13명이 다친 가운데, 불이 난 가구의 가족들은 전동 스쿠터 배터리에서 불이 났다는 취지로 경찰에 진술했다.

17일 경찰에 따르면, 이날 오전 8시 10분께 마포구 창전동의 한 아파트에서 불이 났다. 20층짜리 아파트의 14층 한 세대에서 불이 시작됐다.

이 불로 주민 2명이 숨지고 13명이 다쳤다. 숨진 20대 남성과 60대 여성은 모자 관계로, 아들은 현장에서 사망했고 어머니는 심폐소생술(CPR)을 받은 후 병원으로 이송됐으나 숨졌다. 함께 살던 아버지이자 남편인 60대 남성 A 씨는 화상을 입고 병원으로 옮겨졌다.

경찰은 ‘숨진 아들 방에서 충전 중이던 전동 스쿠터 배터리에서 폭발이 일어났다’는 취지의 유족 측 진술을 확보했다. 아들은 평소에도 방 안에서 배터리를 충전해 왔다고 한다.

경찰은 이같은 진술을 토대로 소방당국과 함께 18일 오전 10시 화재 원인 규명을 위한 합동 조사에 나설 예정이다.

화재 당시 유일하게 현장을 탈출한 아버지 A 씨는 동아일보 측에 “불을 보자마자 예사 화재가 아니라고 생각했다”며 “(불이) 석유를 부은 것처럼 확 올라왔다”고 말했다. 아내와 함께 물과 소화기로 불을 끄려 했지만 폭발이 일어나며 불이 더 커졌다고 했다. A 씨는 “소화기(소화액)를 뿌리려던 순간 서너 번 배터리가 더 터졌다”며 “소화기 하나로는 부족해서 다른 층의 소화기를 다 끌어와 뿌리려 했다”고 말했다.

출동한 소방 당국은 차량 79대와 인원 252명을 동원해 오전 10시 42분에 불을 완전히 껐다. 화재가 발생한 14층에는 스프링클러가 설치돼 있지 않아 피해가 커진 것으로 추정된다.

950세대 규모의 이 아파트 단지는 1998년 준공됐는데 당시는 6층 이상 공동주택의 16층 이상 층에만 스프링클러 설치가 의무였다.