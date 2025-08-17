메타, 윅스, 마이크로소프트 등 IT기업도 파업 지지

[헤럴드경제=한희라 기자]이스라엘에서 17일(현지시간) 정부의 가자시티 장악 군사작전 방침에 반대하는 대규모 시위가 열렸다.

타임스오브이스라엘, 와이넷 등에 따르면 팔레스타인 무장정파 하마스에 억류된 인질 가족 등 피해자들을 대표하는 ‘10월협의회’, 인질·실종자가족포럼 등 단체는 이날 오전 6시 29분을 기해 전국적인 총파업에 돌입했다.

이들은 이날 텔아비브와 예루살렘을 잇는 1번국도 등 주요 고속도로를 점거하고 차로 위에 불을 피우며 시위를 벌였다.

일부는 론 더머 전략담당장관, 요아브 키시 교육장관, 니르 바르카트 경제산업장관 등 주요 각료들의 집 앞에 모여 인질 석방을 촉구하는 구호를 외쳤다.

2023년 10월 7일 전쟁 발발 이후 22개월간 휴전 촉구 시위의 중심지가 된 텔아비브의 ‘인질 광장’에도 많은 인파가 몰렸다.

사람들은 하마스 공격에 목숨을 잃은 아이들을 상징하는 빈 유모차에 ‘어머니는 절대 포기하지 않는다’는 문구가 쓰인 노란색 팻말을 내걸고 전쟁 종식을 호소했다.

하마스의 기습 때 목숨을 잃은 이도 에드리의 어머니는 “모든 이스라엘 시민이 생명을 구하기 위한 행동에 나서달라”며 “모든 것을 멈추도록, 인질을 귀환시키도록, 군인들 목숨을 구하도록, 우리 이스라엘을 위해 싸워달라”고 호소했다.

앞서 이스라엘 최대 노동단체인 히스타드루트(이스라엘노동자총연맹)는 이날 총파업에 가담하지 않는다고 밝혔지만 개별 노동자들의 참여는 막지 않겠다고 밝혔다.

메타, 윅스, 마이크로소프트 등 주요 IT기업들이 파업 지지 뜻을 밝혔고 하이파 항구 노동자 등도 대열에 동참했다.

텔아비브시는 커뮤니티센터 운영과 문화행사 개최를 중단했고, 헤르츨리야시는 ‘인질 광장’으로 향하는 대중교통편을 지원했다. 텔아비브대학교, 벤구리온대학교, 하이파대학교 등 주요 교육기관도 교직원과 학생의 파업 참여를 독려하는 분위기다.

지난 7일 이스라엘 안보내각은 베냐민 네타냐후 총리 주도로 가자지구 북부의 인구 밀집지역 가자시티를 장악하겠다는 계획을 의결했다.

에얄 자미르 이스라엘군 참모총장은 이 방침이 아직 가자지구에 억류된 이스라엘 인질의 생명을 위협할 수 있다며 반대했으나 지난 13일 결국 내각이 제시한 작전 계획을 승인했다.