‘김건희 간첩’ 발언 경고 조치…박홍준·손수조·우재준 3파전

[헤럴드경제=한희라 기자]22일 열리는 국민의힘 청년최고위원 선거에 출마한 최우성 후보가 17일 우재준 후보와 단일화를 선언하고 사퇴했다.

최 후보는 이날 국민의힘 중앙당사에서 우 후보와 기자회견을 열고 “민주당을 잘 공격하는 사람은 우 의원이고, 그래서 사퇴하고 지지한다”고 밝혔다.

지난 13일 국민의힘 합동연설회에서 최 후보는 “러시아 연해주에 국군을 주둔시키겠다”, “김건희 여사야말로 간첩” 등의 발언을 해 장내 소란을 일으켰다. 그는 직후 최선관위로부터 경고 조치를 받은 것으로 알려졌다.

우 후보는 “최 후보 행보에 다소 거친 측면이 있지만, 작은 차이는 극복하고 희생을 통해 연대해야 한다”며 같은 ‘찬탄(윤석열 전 대통령 탄핵 찬성)’파인 안철수·조경태 당 대표 후보를 향해서도 단일화를 촉구했다.

최 후보 사퇴에 따라 국민의힘 청년최고위원 후보는 박홍준·손수조·우재준(가나다순) 총 3명이다.