수료 후 마포구 내 공원·녹지 정원 조성·관리 참여

[헬럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 주민이 직접 동네의 공원과 녹지를 내 손으로 가꾸며, 공인된 마을정원사로 활동할 수 있는 ‘마을정원사 양성과정 프로그램’ 참여자를 8월 25일까지 모집한다.

‘마을정원사 양성과정’은 마포구에서 처음 시행하는 주민참여형 정원 관리 인력 양성 프로그램으로, 정원 디자인과 식물 생리 이해, 지속 가능한 정원 관리 기법 등을 이론과 실습을 병행하여 진행된다.

교육은 8월부터 11월까지 기수별 4주간 주 1~2회, 회당 3시간씩 진행된다. 모집 인원은 기수별 20명씩 총 80명이며, 정원 관리 교육에 적극적으로 참여하고, 수료 후 지역 내 정원 조성·관리 활동에 동참할 의지가 있는 구민이면 누구나 신청할 수 있다.

교육 과정은 정원의 개념과 정원사의 역할, 정원 디자인 기초, 식물 생리 이해 등 이론과, 템포러리가든(신수동 91-1)을 비롯한 관내 실습 공간에서 초화류 식재, 전정 작업, 조성한 정원 관리 등을 배우는 실습으로 구성된다.

9월 23일에는 마을정원사 포럼과 정원 특강을 개최해 조경 전문가와 함께 최신 동향을 공유하고, 참여자 간 네트워킹과 사례 교류도 촉진할 계획이다.

이를 통해 참여자는 이론뿐 아니라 실무 감각을 높일 수 있는 현장 경험도 함께 쌓게 되며, 전 과정 이수 시 마을정원사 수료증이 수여된다.

마을정원사 수료생은 공원이나 녹지 내 정원 조성 시 식재·전정·관리 등 활동에 참여하게 되고, 구역별 멘토를 지정해 수료 후에도 지속적인 기술 자문과 활동 연계를 지원함으로써, 마을정원사가 지역 현장에서 꾸준히 성장하고 활동할 수 있도록 돕는다.

신청은 마포구청 누리집 배너와 신청 링크, 홍보물에 표기된 QR코드를 통해 가능하며, 선착순으로 마감된다. 수강료는 무료다.

박강수 마포구청장은 “내가 사는 곳을 내 손으로 꾸미면 그만큼 내 마을에 대한 애정과 자부심도 커지게 된다”며 “주민 여러분이 마을정원사가 되어 손끝으로 마포의 사계절을 가꿔 마포를 더욱 푸르고 아름답게 만들어주기 바란다”고 말했다.