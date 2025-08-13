[헤럴드경제=김현경 기자] 이재명 대통령은 13일 문화체육관광부 1차관으로 김영수 문체부 국립중앙박물관 행정운영단장을, 2차관으로 김대현 전 문체부 종무실장을 임명했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 브리핑에서 김영수 1차관에 대해 “정책에 대한 풍부한 이해를 바탕으로 우리나라의 글로벌 소프트파워 빅5 도약을 뒷받침할 정책 전문가”라고 소개했다. 김대현 2차관은 “평창 동계올림픽 조직위원회 파견 등 체육·관광 분야에서 누구보다 풍부한 경험을 바탕으로 업무에 대한 깊은 이해에 기반한 판단력이 장점”이라고 설명했다.

김영수(58) 1차관은 문화예술, 콘텐츠, 체육 등 다양한 분야에서 행정 경험을 두루 쌓은 관료 출신이다.

서울대 미학과를 졸업하고 1995년 행정고시 38회에 합격해 공직에 입문한 뒤 문체부 국제문화협력과장, 체육협력관, 정책기획관, 콘텐츠정책국장, 기획조정실장을 역임했다.

또 한국예술종합학교 사무국장, 국립한글박물관장, 국립중앙박물관 행정운영단장 등 문체부 소속 기관에서 근무하며 문화예술 전반에 걸쳐 다양한 경력을 쌓았다.

특히 콘텐츠 분야 정책 활동에서 두각을 나타내 콘텐츠 산업 육성을 통해 ‘세계 5대 문화강국’을 달성한다는 정부 국정과제를 실현할 적임자라는 평가다.

김대현(57) 2차관은 체육과 관광, 미디어 분야를 두루 거친 전문 관료다.

연세대 행정학과 졸업 후 1993년 행정고시에 합격해 공직에 입문했다.

미국 센트럴미시간대에서 석사 학위를 받은 김 차관은 2차관 소관 업무인 국정홍보와 관광, 체육 분야에서 다양한 직무를 수행했다.

세계관광기구(UNWTO)에 근무한 후 문체부 방송영상광고과장, 국제체육과장, 체육정책과장을 지냈다. 2018 평창 동계 올림픽 유치위원회 기획부장, 조직위원회 문화행사국장으로도 일했다.

문체부 미디어정책국장, 종무실장을 역임했으며 2023년부터 대한민국예술원 사무국장을 맡았다.