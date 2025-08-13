23~24일 방일해 한일정상회담 갖기로 ‘셔틀외교’ 복원 의지 강력히 드러내

[헤럴드경제=서영상·문혜현] 이재명 대통령이 이달 25일(현지시간) 진행되는 한미정상회담에 앞서 23일 일본을 방문해 이시바 시게루 일본 총리와 한일정상회담을 갖기로 했다.

빠듯한 일정상 일본에서 정상회담을 마친 뒤 한국을 들르지 않고 곧바로 미국으로 향할 것으로 내다보인다.

한미정상회담 이전에 한일정상회담이라는 이례적인 외교일정을 진행함으로서 일본과의 ‘셔틀외교’ 복원 의지에 대한 강력한 메시지를 내비친다는 평가다.

강유정 대통령실 대변인은 13일 용산 대통령실에서 브리핑을 갖고 “이 대통령은 미국 방문에 앞서 8월 23일부터 24일까지 일본을 방문해 이시바 시게루 일본 총리와 한일 정상회담 및 만찬 등 일정을 가질 예정”이라고 전했다.

실무 방문형식으로 진행 될 이번 한일회담은 지난 6월 양국 정상이 만나 상호 초청을 한 뒤 2달여만에 성사됐다.

강 대변인은 “양국 정상은 지난 6월 셔틀 외교를 조속히 재개하기로 합의한 바 있다”면서 “이번 방일을 통해 양 정상 간 개인적인 유대 및 신뢰 관계가 더욱 깊어지기를 기대한다”고 밝혔다.

그러면서 “회담을 통해 한일 정상은 양국 간 미래 지향적 협력의 발판을 공고히 하고 한일 그리고 한미일 공조 강화 방안은 물론 역내 평화와 안정, 지역 및 글로벌 이슈에 대해서도 허심탄회하게 의견을 나누게 될 것”이라고 덧붙였다.

대통령의 방미와 방일이 확정됨에 따라 그간 특사단 선정과정에서 많은 우여곡절을 낳았던 대미·대일 특사단 파견은 추진하지 않기로 했다는 점도 밝혔다.

현재 추진중에 있는 것으로 알려진 경제사절단의 일본 동행여부는 아직 정해지지 않았다. 강 대변인은 “경제사절단이 만약 미국에 가게 되고 투자가 일정 정도의 규모로 이루어지게 된다라고 하면은 반드시 그 부분에 대해서는 전달해 드리겠다”면서 “아직은 정해진 바가 없다”고 했다.