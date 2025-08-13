쓱닷컴·G마켓 적자 폭 확대…총 363억원 “홈플러스 구조조정 수혜 볼 것”

[헤럴드경제=경예은 기자] 이마트의 올해 2분기 영업이익은 시장 전망치를 하회했지만 향후 할인점 경쟁 강도 완화와 구매력 개선 등에 따른 반등 전망이 나온다.

올해 2분기 이마트 연결기준 매출은 전년대비 0.2% 감소한 7조원이다. 영업이익은 216억원으로 흑자전환했으나 시장 기대치(317억원)를 약 32% 하회했다.

시장 전문가들은 이마트 자회사인 쓱닷컴과 G마켓의 대규모 영업적자 영향이 컸다는 평가다. 이마트 2분기 별도기준 영업이익은 156억원으로 전년 동기 대비 366억원 개선됐다. 이와달리 이커머스 자회사인 쓱닷컴과 G마켓은 전년 대비 적자폭이 각각 141억원, 222억원 늘었다.

이날 이마트에 대한 목표주가를 5.8% 하향해 11만3000원으로 제시한 삼성증권은 “이커머스 자회사 실적이 예상보다 부진했다”며 “쓱닷컴은 경쟁력 강화 측면에서 비용이 늘어났고, G마켓은 전체 거래액(GMV)이 감소해 영업적자가 확대됐다”고 진단했다. 이커머스 경쟁력 제고에는 시간이 좀 더 필요하다는 해석이다.

같은 날 목표주가를 13만원으로 내린 키움증권은 “이커머스 사업은 배송 품질 이슈, 상품 믹스 악화 등의 영향에 따라 단기적으로 실적 변동성이 확대될 수 있는 상황”이라고 우려했다.

하나증권은 “이마트의 온라인 시장 내 지배력은 더욱 약화되는 중”이라며 “비용증가와 미진한 시장 점유율 등 불확실성 요인이 커졌다”고 봤다.

한화투자증권은 “쓱닷컴 실적 부진은 아쉬움이 남는다”며 “CJ대한통운과 물류 협업 과정에서의 노이즈로 1p(퍼스트파티) 매출 하락이 수익성에 악영향을 준 것으로 판단된다”고 했다. 한국투자증권도 관련 이슈를 언급, “배송 관련 불만이 퍼스트파티 매출 감소 이유 중 하나”라고 강조했다.

앞서 쓱닷컴은 자체 배송 서비스인 ‘쓱배송’을 축소하고 CJ대한통운으로 배송 물량을 위탁하는 과정에서 배송 지연 등으로 소비자 원성이 잦아졌다. 현재 쓱닷컴은 고객 이탈을 막기 위해 8월 말까지 신세계 유니버스 클럽 가입비 무료 행사를 진행 중이다.

다만 전문가들은 예상치 못한 변수들과는 별개로 “기존 투자포인트는 유효하다”고 입을 모았다.

백재승 삼성증권 연구원은 “대형마트는 민생회복 소비쿠폰 사용처에서 제외돼 단기 실적 모멘텀이 크지 않을 것”이라면서도 “중기적으로 대형마트 업태의 구조조정이 올 수 있어 단기 매출 하락으로 인한 주가 하락을 매수 기회로 삼아야 한다”고 강조했다. 박상준 키움증권 연구원도 경쟁사인 홈플러스의 매각 절차에 따라 점포 폐점 등이 진행된다면 반사수혜가 확대될 수 있다고 말했다.

이진협 한화투자증권 연구원은 “실제 홈플러스 부천상동점 폐전 이전인 7월부터 이마트 중동점 매출이 12% 상승했다”며 “홈플러스 구조조정에 대한 이마트의 수혜는 분명하다”고 봤다.

김명주 한국투자증권 연구원은 “이제 막 이마트 할인점이 기존점 신장 회복 구간으로 들어간 상황”이라며 “할인점 뿐 아니라 백화점, 편의점 모두 매출 반등이 이어지고 있어 유통 섹터로 우호적인 수급이 다시 유입될 것”이라 내다봤다.