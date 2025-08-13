[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] BNK금융그룹은 13일 NICE평가정보, 한국평가데이터와 ‘기업체 산업재해 인식 개선 사업 업무협약’을 체결했다. 지역 기업의 산재예방을 위해 금융권이 협력체계를 구축한 것은 이번이 처음이다.

협약에 참여한 금융기관들은 산재 발생률이 높은 부산·울산·경남 지역 중소기업을 대상으로 ▷데이터 기반 위험요인 진단 ▷안전보건 평가 및 컨설팅 지원 ▷산재예방 금융 지원 등 다양한 협력 사업을 추진한다.

BNK금융그룹은 지역 기반 네트워크를 활용해 기업에 대한 안전보건평가 및 컨설팅을 지원하고 산재예방 시설 도입 관련 금융을 지원한다.

또 신용평가사는 축적된 산업 데이터를 활용해 위험 산업과 위험 기업 정보를 제공하고 안전평가보고서 발급을 확대하는 등 안전문화 인식 개선 사업을 위해 협력하기로 했다.

빈대인 BNK금융그룹 회장은 “부산·울산·경남 지역에서 산재로 인한 안타까운 사망사고가 발생하지 않도록 지역금융이 변화의 바람을 끌어 나가겠다”고 말했다.