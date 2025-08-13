부산대교 왕복 6차선 도로서 참극 중앙분리대 넘다가 넘어져 치여

[헤럴드경제=한지숙 기자] 부산에서 중앙분리대를 넘어 무단횡단을 시도하던 50대 남성이 넘어져 차량 4대에 잇따라 치여 숨졌다.

13일 부산 영도경찰서에 따르면 전날 오후 7시 26분쯤 영도구 봉래동 부산대교 진입 도로 왕복 6차선 도로에서 A(50대)씨가 중앙분리대를 넘어 무단횡단을 시도했다.

A씨는 이 과정에서 중심을 잃고 넘어졌고, 달려오던 차량 4대에 잇달아 치였다.

A씨는 최초로 30대 여성 운전자가 몰던 승용차에 부딪혀 도로 위에 쓰러졌고, 이후 뒤따르던 30대 남성 승용차, 60대 남성 승용차와 60대 남성 SUV 차량이 차례로 A씨를 치고 지나갔다. 이들 차량 운전자들은 사고 직후 정차하거나 구호조치를 하지 않은 채 현장을 떠났다.

A씨는 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

경찰은 주변 방범카메라(CCTV) 등을 통해 해당 차량을 모두 특정하고, 운전자 4명을 특정범죄 가중처벌법상 도주치사(뺑소니) 혐의로 입건했다.

이들 모두 음주 상태는 아닌 것으로 확인됐다. 경찰 조사 과정에서 운전자들은 “어둡고 비가 많이 와서 사람을 친 줄 몰랐다”는 취지로 경찰에 진술했다.

정확한 사고 경위와 원인을 조사 중인 경찰은 피해자가 무단횡단을 시도한 이유도 수사 중이다.

사고가 난 현장은 왕복 6차선 도로로, 약 100m 떨어진 곳에 횡단보도가 있다고 한다.

경찰 관계자는 “무단횡단 시 사고 위험이 높아 중앙분리대 등을 설치했는데 A씨가 왜 무단횡단을 하게 된 것인지 등은 조사해야 할 부분”이라며 “국립과학수사연구원에 A씨 부검을 의뢰하고, 정확한 사인을 확인할 예정”이라고 말했다.