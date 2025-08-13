“임금 하락 확산하면 중국 디플레 심화 요인으로 작용”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 중국 광둥성 중부 포산(佛山)에서 주방 수납장 공장을 운영하는 차이(53)씨는 최근 수출용 제품의 납품 단가를 떨어뜨리기 위해 근로자 임금을 30% 낮추기로 결정했다.

코로나19 팬데믹(전염병 대유행) 이후 이미 인력을 절반 가까이 줄인 터라 감원보다는 교대 근무 단축이나 무급 휴가로 임금 절감에 나섰다.

중국 남부에서 등산 장비와 책가방, 산업 기계 공장 3곳을 운영하는 또 다른 공장주 퐁씨는 최근 30명의 정규직을 해고하고, 일부를 일당·시간당 임시 계약직으로 재고용했다. 정규직에 지불하는 연금이나 보험료라도 아끼지 않으면, 최근의 무역시장 불안을 감당하기 어렵다는 게 그의 설명이다.

중국 제조 도시의 공장들이 미국발(發) 관세 여파에 근로자의 임금과 근무시간을 줄이고 있다고 로이터 통신이 12일(현지시간) 보도했다. 이런 추세가 확산할 경우 중국의 디플레이션(deflation·경기 침체 속 물가 하락) 심화 요인으로 작용할 수 있다는 전망도 내놨다.

중국 후베이성 우한에서 활동하는 한 채용 에이전트에 따르면 이 도시의 시간당 임금은 지난해 16위안(약 3000원)에서 최근 14위안(약 2700원)까지 떨어졌다.

베이징·상하이·광저우와 함께 중국 4대 도시로 꼽히는 기술 혁신 도시 광둥성 선전에서조차 시간당 17∼28위안(약 3200∼5400원)짜리 공장 일자리를 찾기 위해 사람들이 게시판을 뒤지고 있다고 로이터 통신은 전했다.

고용 상황이 악화한 가장 큰 이유는 미국이 올해 초 대중(對中) 관세를 30%까지 올리면서다. 그 여파로 중국 중소 제조업체들은 대미(對美) 수출을 줄이거나 중단했고, 다른 거래선을 찾기 위해 가격 경쟁력을 끌어올리는 과정에서 긴축 모드에 돌입한 것이다. 차이씨의 공장은 제품 가격을 기존 대비 10% 낮추고, 총 급여의 3분의 1을 차지했던 초과근무를 월 28일에서 10일로 줄이기로 했다.

그는 “회사는 간신히 손익분기점을 넘기고 있는 상태”라면서 “미국과의 거래를 끊고 호주 수출을 늘리려고 했는데, 미국을 떠난 다른 공장들이 모두 호주의 문을 두드리고 있다”고 설명했다.

실제 중국의 대미 수출은 올해 7월 전년 대비 21.7% 감소했지만, 유럽연합(EU)으로는 9.2%, 동남아시아로는 16.6%, 호주로는 14.8% 증가한 것으로 집계됐다.

이렇게 감소한 임금은 중국 디플레이션 심화 요인으로 작용할 가능성이 크다.

전문가들 역시 “중국의 실업률은 약 5% 수준이지만, 공식 데이터로 추적되지 않는 불완전 고용이 늘어 근로자의 소득을 압박할 것”이라면서 “이는 미래에 대한 소비자 신뢰 하락과 지출 감소를 불러올 수 있다”고 강조했다.

투자은행 나틱시스의 알리샤 가르시아 헤레로 아시아태평양 지역 수석이코노미스트는 “중국 근로자들은 실업자가 되지는 않지만, 무급 휴직을 받거나 더 적은 시간 일하게 될 것”이라면서 “통계상으로 근로자들은 무역 전쟁의 ‘패자’로 드러나진 않겠지만, 가격 경쟁의 망치질을 받게 된다”고 지적했다.

하버드 케니디 스쿨의 모사바르-라흐마니 기업·정부 센터 연구원은 “제조업의 임금이 압박을 받는다면 거시 경제도 디플레이션 압박을 느끼게 될 것”이라면서 “이는 섬유, 가구 및 단순 전자 제품과 같은 중국의 저숙련 제조 분야에서 확연히 증가하는 문제”라고 설명했다.