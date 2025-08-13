광복절 李대통령 국민임명식 불참키로 “주인공인 독립유공자 뒷배경 세우는 것”

[헤럴드경제=김진 기자] 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 김건희 여사의 구속과 관련해 13일 “제가 별도로 드릴 말씀은 없는 것 같다”고 말했다.

송 위원장은 이날 오전 YTN라디오 ‘뉴스파이팅 김영수입니다’ 인터뷰에서 관련 질문에 이같이 답한 뒤 “특검의 수사가 법과 규정에 따라 정당하게, 정상적으로, 공정하게 진행되길 바란다는 말씀으로 대신하겠다”고 강조했다.

송 위원장은 김 여사에게 제기된 공천 개입 의혹 등을 수사하는 특검이 국민의힘 지도부에 대한 소환조사를 실시할 것이란 전망과 관련해 “3개 특검이 동시에 돌아가고 있기 때문에 서로 경쟁하듯 야당을 핍박하고 있다”며 “특검이라고 하는 것은 실체적인 진실을 확인하기 위한 수사를 해야 한다고 생각하는데, 야당을 핍박하기 위해서, 야당을 탄압하기 위해서 움직이는 듯한 모습으로 비치는 건 대단히 큰 유감”이라고 말했다.

그는 “실제로 우리 당 의원 중에 참고인 조사 등을 받으러 나와 달라고 하는 요청서를 받은 분들이 계신 것으로 안다”며 “특검이 무리하게 강압적인 수사를 진행하는 부분에 대해 저희는 엄중하게 경고하는 입장”이라고 했다. 이어 “실체적인 진실을 파악하기 위해 법과 규정에 따라 엄중하게, 절차에 맞춰 공정하고 정당하게 해 주기를 다시 한번 강력하게 촉구한다”고 덧붙였다.

아울러 송 위원장은 오는 15일 광복절 광화문광장에서 열릴 예정인 이재명 대통령의 ‘국민임명식’에 대해선 “대단히 부적절하다”며 불참한다는 입장을 재확인했다.

송 위원장은 “취임식을 두 번 하는 경우도 있느냐”며 “(취임식을) 했는데 굳이 한다는 것도 이해가 안 되고, 수백억의 예산이 낭비되는 상황”이라고 했다. 그는 “더군다나 조국, 윤미향, 최강욱, 이런 사람들을 8·15 사면하면서 국민임명식이라고 포장하는데 과연 이것을 국민 통합의 길로 우리가 볼 수 있느냐”며 “저는 도저히 그 자리에 함께하기 어렵다”고 했다.

송 위원장은 “광복절은 독립유공자들의 날”이라며 “그날의 주인공이 돼야 할 독립유공자들을 어떻게 보면 줄 세우기 하거나, 뒤의 배경으로 세우는 것”이라고 비판했다. 이어 “이런 걸 기획하는 사람들이 용산 대통령실의 누구인가”라며 “대통령께 죄송한 말씀이지만 직언을 해주시라고 말하고 싶다”고 덧붙였다.