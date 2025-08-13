제주신라 추(秋)캠핑..목성, 토성 등 관측 셰프 별 피자 굽고, 레저 전문가 별밤 해설

[헤럴드경제=함영훈 기자] 호텔의 변신은 끝이 없다. 제주신라호텔은 가을밤 별을 관측하고 별 모양 피자를 만들어 캠핑 상품을 ‘별’ 테마로 운영한다. 가을 시즌 한시적으로 선보이는 ‘캠핑 모먼츠(Camping Moments)’ 프로그램이다.

아이는 호텔 셰프와 함께 별 모양의 피자를 만들고, 레저 전문가와 별 관측 체험을 한다. 그 동안 부모는 여유롭게 치맥(치킨과 맥주)을 즐길 수 있다.

제주는 대도시에 비해 인공 빛들이 적고 대기가 맑아 별을 관측하기에 좋다. 특히 제주신라호텔 내 별을 관측하는 야외 캠핑 빌리지는 시야를 가리는 것이 없이 별자리를 볼 수 있는 최적의 장소이다.

특히 가을에는 목성과 토성을 관측할 수 있다. 망원경으로 목성의 화려한 줄무늬, 토성의 고리까지 관측할 수 있어 가을 시즌의 별 관측 프로그램이 인기가 높다. 또한 100여개의 별로 이루어진 가을 대표 별자리 ‘페가수스 자리’도 육안으로 관측한다.

제주신라호텔은 별 테마의 ‘캠핑 모먼츠’ 혜택을 포함한 같은 이름의 객실 패키지도 10월 까지 운영한다.