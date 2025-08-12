‘나토 목걸이’ 진품·가품 바꿔치기 정황 ‘증거인멸’ 규정한 특검…구속 향방 가르나

[헤럴드경제=이용경·김아린 기자] 민중기 특별검사팀은 전날 압수수색 한 서희건설 측으로부터 ‘김건희 여사에게 반클리프 아펠 목걸이를 전달했다’는 취지의 자수서를 제출받았다고 12일 밝혔다. 아울러 특검은 이날 열린 김 여사의 구속심사 때도 해당 목걸이 진품과 가품을 모두 확보해 증거로 제시했다며 김 여사 측의 증거인멸 혐의를 규명하겠다고 강조했다.

오정희 특검보는 이날 김 여사의 영장실질심사가 끝난 뒤 브리핑을 열고 “어제 뇌물공여 혐의로 서희건설을 압수수색 했다”며 “서희건설 측은 ‘윤석열 전 대통령의 북대서양조약기구(NATO·나토) 순방 당시 김 여사가 착용한 반클리프 아펠 목걸이를 제공했다’고 인정하는 취지의 자수서를 특검에 제출했다”고 밝혔다.

오 특검보는 이어 “특검은 서희건설 측이 김 여사에게 제공했다가 몇 년 뒤 돌려받아 보관하던 목걸이 진품을 임의제출 형태로 압수했고 이날 법원 영장실질심사에서 지난번 확보한 목걸이 가품과 함께 증거로 제시했다”고 설명했다.

특히 오 특검보는 “김 여사가 윤 전 대통령의 취임 직후 서희건설 측에서 목걸이 진품을 받아 나토 순방 시 착용한 게 분명함에도 특검 수사에선 자신이 홍콩에서 20년 전 구매한 가품이라고 진술했다”며 “압수수색 과정에서 동일한 모델의 가품이 김 여사 오빠의 인척 집에서 나온 경위를 철저히 수사할 예정”이라고 강조했다. 그러면서 “김 여사를 비롯한 모든 관련자의 수사 방해, 증거인멸 혐의를 명확히 규명하겠다”고 덧붙였다.

오 특검보는 아울러 “김 여사에 대한 구속영장 청구서 자체에는 반클리프 아펠 목걸이 관련 혐의는 포함돼 있지 않는다”면서도 “구속영장 혐의 사실은 공범 관계나 전후 경위도 모두 구속심사 대상”이라고 부연했다.

이날 서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사 심리로 열린 김 여사의 영장실질심사는 오전 10시10분께 열려 4시간30분 만인 오후 2시35분께 종료됐다. 김 여사는 현재 법무부 호송차를 타고 서울남부구치소로 이동해 결과를 기다리고 있다. 정 부장판사는 이날 늦은 밤이나 다음 날 새벽께 구속영장 발부 여부를 결정할 전망이다.

특검은 이미 두 차례에 걸쳐 847쪽에 달하는 구속 의견서를 법원에 제출했다. 이날 영장실질심사 과정에서도 특검은 김 여사가 소환조사 당시 모든 혐의를 부인했기 때문에 증거인멸 우려가 있다며 구속 필요성을 강조했다고 한다. 반면 김 여사 측은 소환 조사에 성실히 응했고 도주 우려가 없다는 점 등을 이유로 들며 항변했다고 한다.

특검은 도이치모터스 주가조작 의혹과 건진법사 청탁 의혹, 명태균 공천개입 의혹을 받는 김 여사에게 자본시장법 위반 혐의, 특가법상 알선수재 혐의, 정치자금법 위반 혐의를 적용해 구속영장을 청구했다. 김 여사는 2022년 6월 나토 정상회의 참석차 유럽 순방에 나섰던 당시 서희건설 측으로부터 고가의 반클리프 아펠 목걸이를 제공받고도 이를 재산신고 내역에서 누락했다는 의혹도 받는다.

법조계 일각에선 도망 우려는 낮으나 증거인멸 우려를 이유로 김 여사에게 구속영장이 발부될 가능성이 높을 거라는 관측이 나온다. 특검은 지난달 김 여사의 오빠인 김진우 씨의 장모 집을 압수수색 하면서 같은 디자인의 목걸이를 확보했으나 검증 결과 모조품으로 확인됐다. 하지만 반클리프 아펠 측에서 문제의 목걸이가 최초 출시된 시점이 2015년이라고 답변해 김 여사가 진품과 모조품을 바꿔치기했을 가능성이 제기됐다.

실제로 특검이 전날 서희건설에 대한 압수수색을 통해 반클리프 아펠 목걸이 진품과 가품을 모두 확보하고 이날 서희건설 측 자수서와 함께 법원에 증거로 제시하면서 증거인멸 우려가 인정될 가능성이 높아졌다.