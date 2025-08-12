[헤럴드경제=박세정 기자] SOOP은 콘텐츠 큐레이션 페이지 ‘SOOP PICK’을 새롭게 선보인다고 12일 밝혔다.

‘SOOP PICK’은 라이브 스트리밍 콘텐츠의 흐름을 이어주는 큐레이션 페이지다. 유저들이 놓친 콘텐츠를 빠르게 파악할 수 있도록, 매일과 매주의 주요 방송을 정리한 ‘데일리’와 ‘위클리’ 콘텐츠를 제공하고 있다. 스트리머 인터뷰 ‘핫터뷰’를 통해 좋아하는 스트리머에 대해 더욱 자세히 알 아 볼 수 있는 기회도 마련하고 있다.

‘SOOP PICK’은 커뮤니티, 이벤트, 리워드 등 유저 참여형 콘텐츠를 마련해 페이지를 더욱 다채롭게 즐길 수 있도록 구성했다.

유저가 단순히 콘텐츠를 소비하는 데 그치지 않고, 직접 참여하고 소통할 수 있는 커뮤니티 환경도 구축하고 있다.

우선 ‘커뮤니티’ 카테고리는 유저들이 콘텐츠에 대한 의견을 나누고, 좋아하는 스트리머를 자유롭게 추천할 수 있는 공간으로 마련됐다. 또한 ‘즉석 이벤트’, ‘이달의 스트리머 발표 이벤트’ 등 다양한 참여형 이벤트를 운영한다.

‘SOOP PICK’은 유저들이 보다 적극적으로 콘텐츠에 참여할 수 있는 환경을 마련하며, 커뮤니티 활성화를 강화해 나갈 예정이다.

‘핫터뷰의 주인공은 바로 너’와 같은 스트리머 기반 콘텐츠를 강화하는 동시에, ‘SOOP의 친근한 스트리머를 소개해주세요’ 등 유저가 직접 콘텐츠를 제작할 수 있는 다양한 이벤트도 확대할 계획이다.

특히, 유저들이 직접 ‘SOOP PICK’의 콘텐츠를 정리하는 ‘SOOP프레스’ 기자단 확대 운영을 검토하고, 단순 기사 작성을 넘어 미디어 및 IT 분야의 실무를 간접 체험할 수 있는 기회도 제공할 예정이다.