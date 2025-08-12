원가율 93.6%로 개선…부채비율 607%로 하락 영업이익률 3% 달성, 주택·건축·토목 부문 고른 회복세

[헤럴드경제=정주원 기자] 금호건설이 지난해 말부터 이어온 흑자 흐름을 올해 2분기에도 이어가며 3개 분기 연속 안정적 성장세를 기록했다. 원가율 개선과 사업 부문별 고른 실적 회복으로 시장 예상을 웃도는 성적을 냈다.

금호건설은 12일 잠정 실적 공시를 통해 2025년 2분기 ▷매출 5312억원 ▷영업이익 162억원 ▷당기순이익 104억원을 기록했다고 밝혔다. 올해 상반기 매출은 ▷9992억원 ▷영업이익은 219억원 ▷당기순이익은 112억원이다.

지난해 4분기 영업이익 55억원·올해 1분기 57억원으로 완만한 상승세를 이어온 금호건설은 2분기 들어 영업이익을 162억원으로 끌어올리며 본격적인 성장 국면에 진입했다.

전년 동기 대비 흑자로 전환했으며, 영업이익률은 3%까지 상승했다. 원가율도 지난해 4분기 94.6%, 올해 1분기 95.8%에서 2분기 93.6%로 하락하며 수익성이 개선됐다. 당기순이익은 4분기 13억원→ 1분기 7억원→ 2분기 104억원으로 급증했다.

이 같은 실적 개선은 주택 부문의 안정적인 수익 구조를 토대로 건축 부문의 원가율 하락, 토목 부문의 회복세가 맞물린 결과다. 주택 부문은 ‘아테라(ARTERA)’ 브랜드 중심의 안정적인 분양 성과와 원가 관리로 꾸준한 이익을 냈다.

건축 부문은 대웅제약 마곡연구소, 원주세브란스 기독병원 등 민간 프로젝트 공정이 활성화되며 수익성이 개선됐다. 토목 부문도 전년 동기 수준의 원가율을 회복해 전체 실적 개선을 뒷받침했다.

재무구조도 강화됐다. 2분기 부채비율은 607.2%로 1분기 대비 41.2%P 하락했다. 차입금은 1분기보다 238억원 줄어든 2362억원, 차입금 의존도는 14.9%로 떨어졌다.

금호건설은 하반기에도 이 같은 흐름이 이어질 것으로 내다보고 있다. 주요 분양 사업장이 착공에 들어서고, 수익성이 높은 프로젝트 매출이 확대되면서 실적 개선세가 강화될 전망이다. 건축과 토목 부문 모두 회복세를 이어가며 전 부문에서 고른 성장이 예상된다.

금호건설 관계자는 “지난해 말부터 이어온 흑자 기조가 이번 2분기 더욱 가속되며 실적 개선 폭이 확대됐다”며 “이러한 흐름을 바탕으로 하반기에도 철저한 원가 관리로 안정적이고 지속적인 성과를 이어가겠다”고 했다.