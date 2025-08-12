[헤럴드경제=김성훈 기자] 병역 기피로 한국 입국이 금지된 가수 유승준(48·미국명 스티브 승준 유)의 팬들이 8·15 광복절 특별사면을 계기로 유 씨의 입국 허용을 호소한 가운데, 이 대통령이 10년 전 성남시장 시절 작성한 비판 글이 재조명되고 있다.

이 대통령은 경기도 성남시장 시절인 2015년 SNS에 ‘국민의 의무를 피하기 위해 조국을 버린 자.. 이제 와서 무슨 할 말이?’라는 제목의 글을 올렸다.

이 대통령은 글에서 “유승준 씨, 그대보다 훨씬 어려운 삶을 사는 대한의 젊은이들이 병역 의무를 이행하다가 오늘도 총기 사고로 죽어가는 엄혹한 나라, 대한민국에 돌아오고 싶습니까”라고 물었다. 이어 “한국인들 주머니의 돈이 더 필요합니까. 아니면 갑자기 애국심이 충만해지셨습니까”라고 했다.

이 대통령은 “대한민국의 언어로 노래하며 대한국민으로서의 온갖 혜택과 이익은 누리다가 막상 국민의 의무를 이행해야 하는 시점에서 그걸 피하기 위해 대한민국을 버리고 외국인의 길을 선택한 그대”라며 “왜 우리가 한국인과 닮았다는 이유만으로 외국인인 그대에게 또다시 특혜를 주고 상대적 박탈감에 상처 받아야 하는가요”라고 비판했다.

그러면서 “상대적 박탈감과 억울함은 갖가지 방법으로 병역회피하고도 떵떨거리는 이 나라 고위공직자들만으로도 충분합니다”라며 “이제 그만 그대의 조국에 충실하고 배반하고 버린 대한민국은 잊으시길 바랍니다”라고 글을 맺었다.

이 글이 화제가 된 것은 지난 9일 온라인 커뮤니티 디시인사이드 ‘유승준 갤러리’의 유 씨 팬들이 광복절 특별사면을 앞두고 유 씨의 입국 허용을 호소했기 때문이다.

팬들은 “유승준은 지난 세월 동안 많은 비판과 제재를 감내했다”며 “잘못이 없다는 뜻이 아니라, 그에 따른 사회적 책임을 충분히 짊어졌다. 이제는 대한민국 사회에서 새롭게 살아갈 기회를 부여해야 한다”고 주장했다.

그러면서 이들은 “조국 전 조국혁신당 대표, 윤미향 전 국회의원 등 정치인 사면 검토에서 드러난 국민 통합 의지가 일반 국민인 유승준 씨에게도 동일하게 적용되길 바란다”며 “대통령의 결단이 형평·공정성이라는 헌법적 가치를 구현하는 계기가 되길 희망한다”고 밝혔다.

정부는 오는 15일 조국 전 조국혁신당 대표를 포함한 정치인과 주요 공직자, 서민생계형 형사범, 노동계 등 2188명을 특별사면한다고 11일 밝혔다. 여객·화물 운송업, 운전면허 등 행정 제재 대상자 83만 4499명에 대한 특별감면 조치도 실시한다. 유승준은 포함되지 않았다.

유승준은 1997년 한국에서 가수로 데뷔했으나 2002년 1월 병역을 앞두고 공연을 이유로 출국, 미국 시민권을 취득해 한국 국적을 상실했다. 이후 우리나라 정부가 비자 발급을 거부하면서 입국하지 못하고 있다.