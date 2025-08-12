“1kg 금괴에 관세” 美 세관당국 결정 뒤집어 뉴욕 금값 3404.7달러로 하락…급등 진정세

도널드 트럼프 미국 대통령은 11일(현지시간) “금(gold)에는 관세가 부과되지 않을 것”이라고 밝혔다. 최근 미 세관당국이 1kg짜리 수입 골드바(금괴)에 관세를 부과한다는 소식이 전해지면서 요동치던 금 시장은 이날 트럼프 대통령의 ‘무관세’ 발언에 일단 진정세를 보였다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 자신 명의로 올린 성명을 통해 “금에는 관세를 부과하지 않는다!”고 적었다. 다만, 그 외 구체적인 사항은 언급하지 않았다.

이 소식에 국제 금값은 급락했다. 뉴욕상업거래소(COMEX)에서 따르면 이날 금 선물 근월물 종가는 온스당 3404.7달러로 전 거래일 대비 2.5% 하락했다.

앞서 미 세관국경보호국(CBP)은 지난 8일 1kg 금괴와 100온스(약 3.1㎏) 금괴를 관세 부과 대상으로 분류해 시장에 충격을 줬다. CBP의 이 같은 발표에 같은 날 뉴욕 금 선물 가격은 장중 3534달러선(2.3%)까지 오르며 사상 최고치를 경신하기도 했다.

안전자산으로 꼽히는 금은 국제 통화 역할을 한다. 특히 1㎏ 골드바는 세계 최대 금 선물 시장인 미국 뉴욕상품거래소에서 주된 거래 기반이 돼왔다는 점에서 관련 업계에선 1㎏ 골드바가 관세 대상에서 제외될 것으로 기대해왔다.

그러나 갑작스러운 CBP의 조치로 뉴욕 금 선물가격은 급등하고 일부 업체들은 금괴 선적을 중단했다. 시장에 혼란이 일자 백악관은 “금과 기타 특수품 관세 부과에 관한 잘못된 정보를 바로잡기 위해 곧 행정명령을 발표할 예정”이라고 밝히며 수습하기도 했다. 로이터통신은 “미국이 금에 관세를 부과했다면, 세계 주요 금 제련·환적 중심국인 스위스가 특히 큰 타격을 입었을 것”이라고 짚었다.

블룸버그통신도 “만약 이 결정이 유지됐다면, 전 세계 금 시장과 미국 금 선물 계약의 원활한 운영에 심대한 영향을 미쳤을 것”이라며 “올해 금 시장은 트럼프 행정부의 무역전쟁에 따른 안전자산 수요로 사상 유례없는 강세를 보이며 혼란스러운 한 해를 보내고 있다”고 부연했다.

로스 노먼 시장 애널리스트는 “당초 금이 관세 대상에 포함된다는 소식으로 혼란이 가늠할 수 없을 정도로 컸던 만큼, 이번 소식은 금 시장에 엄청난 안도감을 줄 것”이라고 말했다.

다만 미국의 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)이 오는 9월 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리를 인하할 것이라는 기대감이 커지면서 금값이 다시 상승할 것이라는 예상도 나오고 있다. 김영철 기자