케데헌 인기 덕 K-콘텐츠 열풍 ‘한국 러시’ 광복절엔 한강 드론쇼로 극중 호랑이 구현 韓 여행·화장품·라면 등 최다 검색량 기록

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)’ 공개 이후 K-컬처가 선풍적인 인기를 끄는 가운데 올해 광복절엔 케데헌 호랑이가 서울 한강 드론쇼로 구현돼 주목된다.

12일 인바운드 플랫폼 크리에이트립에 따르면 최근 한 달간(6월 20일~7월 19일) 관광 소비 데이터(구입액)는 전월(5월 20일~6월 19일) 대비 ▷대중목욕탕 84% ▷콘서트 133% ▷삼계탕 233% ▷찜닭 162% ▷한복 체험 30% ▷간장게장 18% 등으로 상승했다. 한국 정육·갈비 전문점의 이용은 4배 늘었다. 한식 거래액의 경우 싱가포르와 미국에서 각각 157%, 61% 늘었다. K-팝 댄스 클래스 예약 주문의 경우 미국과 대만에서 각각 400%, 575% 급등했다.

구글의 글로벌 이용자 데이터에 따르면 지난 3~9일 ‘한국 화장품’의 주간 검색량 지수는 2004년 집계를 시작한 이후 최다(100)를 기록했다. 이전 주까지 52주 평균(9)의 10배에 달한다.

‘한국 여행’은 52주 평균의 9배, ‘한국 라면’은 3배로 급증했다. ‘K-팝’ 역시 5배 이상으로 늘었다. ‘한국 음식’ ‘한국 라면’ ‘설렁탕’ ‘K-팝’ 등 ‘케데헌’에 나오는 소재들이 일제히 역대 주간 최다 검색량을 기록한 것이다.

국립중앙박물관의 지난달 방문객 역시 69만4000여 명으로 지난해 같은 기간 대비 2배 이상 늘었다. ‘케데헌’에 등장한 ‘까치 호랑이’ 배지, ‘갓끈’ 볼펜 등이 출고 즉시 품절 사태를 맞고 있다.

서울 동대문구 제기동에 있는 문화체육관광부 선정 웰니스 관광지인 서울한방진흥센터는 ‘케데헌’에 나오는 ‘Han의원’과 외관이 닮았다는 점 때문에 외국인 손님이 늘었다. 약재 족욕, 한방 천연팩, 허브 온열 찜질, 약선 음식 체험, 동백오일 테라피, 아로마 경락·경혈 등을 이곳에서 체험할 수 있다.

‘2025 코리안드림 한강대축제’에서는 한강 상공에서 1200여 대의 드론이 떠 ‘케데헌’에 나오는 전령 호랑이 더피를 형상화해 8·15 광복의 기쁨과 대한민국의 도약을 표현한다.

코리안드림 한강대축제 조직위원회 관계자는 “이번에 펼쳐지는 ‘호랑이 드론쇼’는 광복 80주년이라는 역사적 순간에 백범 김구 선생이 꿈꾸었던 ‘문화강국’이 이뤄졌음을 보여주고, 통일의 염원을 담아내기 위해 기획됐다”고 말했다.

함영훈 기자